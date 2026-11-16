به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ثبت‌شده در سامانه پایش کیفیت هوای استان بوشهر در ساعت ۲۱ دوشنبه ۲۵ آبان، وضعیت آلودگی هوا در برخی ایستگاه‌های سنجش استان نامطلوب گزارش شده است.

در ایستگاه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ۲، میزان ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) به شاخص ۲۶۸ رسیده که در محدوده بسیار ناسالم قرار دارد.

همچنین ایستگاه پارس در بیدخون با ثبت شاخص ۱۶۲ برای آلاینده ازن (O۳) وضعیت ناسالم را نشان می‌دهد.

بر اساس این داده‌ها، شاخص کیفیت هوا در ایستگاه بوشهر برای آلاینده ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون (PM۱۰) عدد ۱۰۰ و در ایستگاه کنگان عدد ۶۳ ثبت شده است که هر دو در محدوده قابل قبول قرار دارند.

در ایستگاه برازجان نیز شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون به عدد ۷۴ رسیده که بیانگر وضعیت قابل قبول کیفیت هوا است.

با توجه به وضعیت ثبت‌شده در منطقه پارس جنوبی، توصیه می‌شود گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی از حضور طولانی‌مدت و فعالیت سنگین در فضای باز خودداری کنند.