به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس میراحمدی، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان، از کشف محموله قابل توجه آرد خارج از شبکه یکپارچه توزیع آرد کشور در شهرستان سامان توسط بازرسان این سازمان خبر داد.

وی با اعلام این خبر اظهار کرد: در جریان نظارت‌ها و بازرسی‌های انجام‌شده توسط بازرسان سازمان جهاد کشاورزی استان، یک محموله شامل یک‌هزار و ۶۰۰ کیسه آرد که خارج از شبکه یکپارچه توزیع آرد کشور قرار داشت، در شهرستان سامان شناسایی و کشف شد.

میراحمدی با اشاره به حجم این محموله افزود: این محموله از نظر وزنی شامل ۶۴ تن آرد بوده که پس از شناسایی و کشف، اقدامات قانونی لازم در خصوص آن انجام شد.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: پس از کشف محموله مذکور، موضوع صورت‌جلسه و مستندات مربوطه تهیه و برای طی مراحل قانونی و رسیدگی به موضوع، محموله به ضابط قضایی تحویل داده شد.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر فرآیند تأمین و توزیع کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: صیانت از شبکه رسمی توزیع آرد، جلوگیری از انحراف سهمیه‌ها و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی، از اولویت‌های نظارتی سازمان جهاد کشاورزی استان به شمار می‌رود.

میراحمدی بر استمرار بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی در سطح استان تأکید کرد و گفت: نظارت بر چرخه تأمین، حمل و توزیع کالاهای اساسی با هدف پیشگیری از تخلفات، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و اطمینان از توزیع صحیح و عادلانه اقلام مورد نیاز مردم ادامه خواهد داشت.