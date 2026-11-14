به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرونده حمل ۱۸ کیسه آرد یارانه‌ای خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۵۳۴ میلیون ریال، در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان تویسرکان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن سند خرید آرد از کارخانه، اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت یک میلیارد و ۶۹ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان تصریح کرد: همچنین شعبه رسیدگی‌کننده در ازای ضبط خودروی حامل متخلف را معادل ارزش کالا به پرداخت ۵۳۴ میلیون ریال جریمه دیگر محکوم کرد که براین اساس مجموع جزای نقدی تعیین‌شده به یک میلیارد و ۶۰۳ میلیون ریال رسید.

محمدی خاطرنشان کرد: این محموله قاچاق از سوی ماموران پلیس آگاهی شهرستان تویسرکان از یک دستگاه خودروی وانت کشف و پرونده آن برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی به تعزیرات حکومتی تویسرکان ارسال شده بود.