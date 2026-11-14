به گزارش خبرگزاری مهر اسماعیل مکی‌زاده اظهار کرد: در راستای اقدامات پیشگیرانه و با هدف جلوگیری از گسترش و انتشار آلودگی نفتی به نوار ساحلی سوزا و کاهش پیامدهای زیست‌محیطی احتمالی، عملیات استقرار بوم‌های مهارکننده آلودگی نفتی صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات، نیروهای تخصصی و عملیاتی با حضور میدانی در منطقه، نسبت به جانمایی و استقرار بوم‌های مهارکننده آلودگی نفتی اقدام کرده‌اند.

معاون دریایی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: با ایجاد یک مانع فیزیکی در مسیر احتمالی حرکت لکه‌های نفتی، از ورود و نفوذ مواد آلاینده به محدوده ساحلی جلوگیری و دامنه انتشار احتمالی آلودگی کنترل خواهد شد .

مکی‌زاده با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در حفاظت از اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی تصریح کرد: عملیات بوم‌گذاری با هماهنگی نیروهای حاضر در منطقه درحال انجام است و پایش شرایط، کنترل وضعیت و اتخاذ تدابیر عملیاتی لازم برای جلوگیری از گسترش آلودگی و کاهش آثار زیست‌محیطی آن با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: صیانت از محیط‌زیست دریایی، حفاظت از سواحل و مقابله به‌موقع با آلودگی‌های نفتی از اولویت‌های مهم مجموعه دریایی بنادر هرمزگان بوده و در این مسیر، بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای تخصصی، تجهیزات مقابله با آلودگی و هماهنگی بین‌بخشی نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت شرایط و کنترل مخاطرات زیست‌محیطی دارد.