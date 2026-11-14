فرامرز رحمتی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از آماده شدن نشاءهای تولیدی گلخانه چهار هزار مترمربعی پارک شرقی طاق‌بستان برای برداشت خبر داد و اظهار کرد: این نشاءها پس از طی مراحل تولید، آماده انتقال به مناطق مختلف شهر کرمانشاه شده‌اند.

وی افزود: گلخانه تخصصی پارک شرقی مدتی پیش با هدف تولید نشاءهای پاییزه زیر کشت رفت و اکنون محصولات آن به مرحله برداشت رسیده است.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه با اشاره به برنامه توزیع تولیدات این گلخانه گفت: از هفته آینده عملیات برداشت و توزیع نشاءهای فصلی در هر هشت منطقه شهرداری کرمانشاه آغاز می‌شود.

رحمتی‌زاده این اقدام را گامی در مسیر خودکفایی سازمان و کاهش هزینه‌ها دانست و تصریح کرد: تولید نشاء در مجموعه گلخانه‌ای شهرداری، امکان تأمین بخشی از نیاز فضای سبز شهر را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت فضای سبز در زندگی شهری خاطرنشان کرد: گل‌ها و پوشش گیاهی در ایجاد نشاط اجتماعی و بهبود سیمای شهر تأثیر مستقیمی دارند.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه در پایان گفت: با وجود محدودیت‌های موجود، تلاش مجموعه مدیریت شهری بر توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز متمرکز است و همراهی شهروندان می‌تواند در پیشبرد این اقدامات مؤثر باشد.