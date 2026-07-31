فرامرز رحمتیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز عملیات احیای فضای حاشیه قرهسو در شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این پروژه در راستای دستور شهردار کرمانشاه و با پیگیری معاونت خدمات شهری شهرداری در حال اجراست و هدف از آن ارتقای وضعیت زیستمحیطی این محدوده و ایجاد فضایی مطلوب برای شهروندان است.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه با اشاره به اهمیت ساماندهی و احیای فضاهای طبیعی درونشهری افزود: حاشیه رودخانه قرهسو از ظرفیتهای ارزشمند شهری به شمار میرود و اجرای این طرح میتواند ضمن بهبود منظر شهری، زمینه استفاده بیشتر مردم از فضاهای سبز و محیطهای تفریحی را فراهم کند.
وی تصریح کرد: رویکرد اصلی در اجرای این پروژه، تبدیل محدوده حاشیه قرهسو به فضایی مناسب، کاربردی و قابل استفاده برای شهروندان است تا دسترسی مردم به محیطهای سبز شهری افزایش یافته و کیفیت زندگی شهری نیز ارتقا پیدا کند.
رحمتیزاده با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح توسط پیمانکار سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه در حال انجام است، گفت: تمامی مراحل اجرای پروژه تحت نظارت مستقیم این سازمان و کارشناسان مربوطه قرار دارد تا عملیات با کیفیت مناسب و مطابق برنامه پیشبینی شده پیش برود.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه ادامه داد: نظارتهای میدانی و مستمر بر روند اجرای پروژه انجام میشود و تلاش بر این است که اقدامات صورت گرفته در این محدوده، علاوه بر بهبود شرایط محیطی، رضایت شهروندان را نیز به همراه داشته باشد.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه فضاهای سبز و توجه به ظرفیتهای طبیعی شهر کرمانشاه خاطرنشان کرد: احیای حاشیه قرهسو بخشی از برنامههای مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت محیط شهری و ایجاد فضاهای عمومی مناسب برای حضور و استفاده شهروندان است.
رحمتیزاده در پایان گفت: روند اجرای این پروژه به صورت روزانه و میدانی از سوی مدیریت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه پیگیری و رصد میشود تا اقدامات انجام شده با بالاترین سطح کیفی به سرانجام برسد.
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