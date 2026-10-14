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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

رحمتی‌زاده: تولید نشاء فصلی در کرمانشاه با هدف خودکفایی ادامه دارد

رحمتی‌زاده: تولید نشاء فصلی در کرمانشاه با هدف خودکفایی ادامه دارد

کرمانشاه- رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه از آغاز کشت نشاءهای پاییزه در گلخانه ۴ هزار مترمربعی با هدف کاهش هزینه‌ها و تأمین نیاز فضای سبز شهری خبر داد.

فرامرز رحمتی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز کشت نشاءهای پاییزه در گلخانه تخصصی شهرداری کرمانشاه واقع در پارک شرقی طاق‌بستان خبر داد و گفت: این مجموعه با مساحت ۴ هزار مترمربع برای تولید گل‌های فصلی آماده‌سازی شده و عملیات کشت در آن آغاز شده است.

وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح اظهار کرد: تأمین بخشی از نیاز شهرداری به نشاءهای فصلی از طریق تولید داخلی، علاوه بر حرکت در مسیر خودکفایی، به کاهش هزینه‌های سازمان کمک می‌کند.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه افزود: کشت پاییزه نشاءها دومین مرحله از برنامه تولید گل‌های فصلی در سال جاری به شمار می‌رود و این فرایند در گلخانه تخصصی سازمان، هر سال در دو نوبت بهاره و پاییزه انجام می‌شود.

رحمتی‌زاده با تأکید بر نقش فضای سبز در کیفیت زندگی شهری بیان کرد: استفاده از گل‌های فصلی در فضاهای عمومی، علاوه بر بهبود جلوه بصری شهر، به افزایش شادابی محیط و ایجاد نشاط اجتماعی در میان شهروندان کمک می‌کند.

وی ادامه داد: توسعه فضای سبز شهری از برنامه‌های این سازمان است و تلاش می‌شود با وجود محدودیت‌های موجود، اقدامات لازم برای گسترش و بهبود این فضاها دنبال شود.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه در پایان، همراهی شهروندان را در نگهداری و توسعه فضای سبز مؤثر دانست و خواستار مشارکت آنان در حفظ محیط زیست شهری شد.

کد مطلب 6977938

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