فرامرز رحمتی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز کشت نشاءهای پاییزه در گلخانه تخصصی شهرداری کرمانشاه واقع در پارک شرقی طاق‌بستان خبر داد و گفت: این مجموعه با مساحت ۴ هزار مترمربع برای تولید گل‌های فصلی آماده‌سازی شده و عملیات کشت در آن آغاز شده است.

وی با اشاره به اهداف اجرای این طرح اظهار کرد: تأمین بخشی از نیاز شهرداری به نشاءهای فصلی از طریق تولید داخلی، علاوه بر حرکت در مسیر خودکفایی، به کاهش هزینه‌های سازمان کمک می‌کند.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه افزود: کشت پاییزه نشاءها دومین مرحله از برنامه تولید گل‌های فصلی در سال جاری به شمار می‌رود و این فرایند در گلخانه تخصصی سازمان، هر سال در دو نوبت بهاره و پاییزه انجام می‌شود.

رحمتی‌زاده با تأکید بر نقش فضای سبز در کیفیت زندگی شهری بیان کرد: استفاده از گل‌های فصلی در فضاهای عمومی، علاوه بر بهبود جلوه بصری شهر، به افزایش شادابی محیط و ایجاد نشاط اجتماعی در میان شهروندان کمک می‌کند.

وی ادامه داد: توسعه فضای سبز شهری از برنامه‌های این سازمان است و تلاش می‌شود با وجود محدودیت‌های موجود، اقدامات لازم برای گسترش و بهبود این فضاها دنبال شود.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه در پایان، همراهی شهروندان را در نگهداری و توسعه فضای سبز مؤثر دانست و خواستار مشارکت آنان در حفظ محیط زیست شهری شد.