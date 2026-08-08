فرامرز رحمتیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز عملیات شناسایی و حذف درختان خشک، بیمار و آفتزده در سطح شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف جلوگیری از گسترش بیماری و آفات به سایر درختان سالم و صیانت از فضای سبز شهری در حال انجام است.
وی افزود: پیش از حذف درختان، بازدیدهای میدانی و بررسیهای کارشناسی انجام شده و وضعیت آفات و بیماریهای درختان نیز مورد رصد قرار گرفته است. همچنین برای اطمینان از ضرورت حذف درختان، تأییدیههای آزمایشگاهی از سوی اساتید دانشکده کشاورزی و کارشناسان ذیصلاح دریافت شده است.
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه با اشاره به ضرورت حفظ سلامت فضای سبز شهری، تصریح کرد: حذف درختان بیمار صرفاً با هدف قطع آنها انجام نمیشود، بلکه یکی از مهمترین اهداف این طرح، جلوگیری از انتقال بیماری و آفت به درختان سالم و حفظ پایداری فضای سبز شهر است.
رحمتیزاده ادامه داد: از سوی دیگر، برخی درختان خشک و شاخههای خشکیده به دلیل احتمال شکستگی و سقوط میتوانند برای شهروندان، عابران پیاده و وسایل نقلیه خطرآفرین باشند؛ بنابراین شناسایی و حذف این درختان از منظر تأمین ایمنی عمومی نیز ضروری است.
وی تأکید کرد: پس از حذف درختان خشک و آلوده، عملیات واکاری و کاشت مجدد درخت در نقاط مربوطه انجام خواهد شد و اجازه نخواهیم داد حذف یک درخت بیمار به کاهش پایدار سرانه فضای سبز شهری منجر شود.
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه از تدوین برنامه برای استفاده از گونههای مقاومتر خبر داد و گفت: درختان و نهالهایی که در مرحله جایگزینی انتخاب میشوند، متناسب با شرایط اقلیمی منطقه و با توجه به مقاومت آنها در برابر عوامل محیطی و بیماریها خواهند بود.
رحمتیزاده خاطرنشان کرد: استفاده از گونههای مناسب و مقاوم میتواند علاوه بر افزایش ماندگاری فضای سبز، به حفظ تعادل زیستمحیطی شهر کرمانشاه در بلندمدت کمک کند و از تکرار مشکلات ناشی از ضعف یا حساسیت برخی گونهها جلوگیری شود.
وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی شهروندان، گفت: اجرای این طرح نیازمند همکاری و سعهصدر مردم است و امیدواریم با تداوم اقدامات کارشناسی، ضمن حفاظت از درختان سالم، زمینه توسعه و پایداری فضای سبز شهری کرمانشاه نیز بیش از گذشته فراهم شود.
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