جلال تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه دومین نمایشگاه صنایع دستی استان سمنان از امروز شنبه بیست و سوم آبان ماه ۱۴۰۵ آغاز به کار خواهد کرد، بیان داشت: افتتاحیه رسمی این نمایشگاه امروز ساعت ۱۶ برگزار می شود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان سمنان در سالن غدیر سمنان برپا شده است، افزود: این نمایشگاه همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۳ میزبان علاقمندان خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان با بیان اینکه این نمایشگاه میزبان هنرمندان از سراسر کشور است، گفت: نمایشگاه صنایع دستی سمنان تا ۲۹ آبان ماه برپا خواهد بود.

تاجیک با بیان اینکه ۱۴۸ غرفه در این نمایشگاه راه اندازی شده است، گفت: فرش و دستبافت، سفال و سرامیک، چرم و پارچه، مصنوعات و چوب، فلز و ... در زمره هنرهای صنایع دستی هستند که در این رویداد ملی به نمایش گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه همچنین غذاهای بومی و محلی و خوراکی ها هم به نمایش گذاشته شده است، افزود: برپایی سیاه چادرهای عشایری یکی از بخش های جالب توجه این رویداد است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان همچنین گفت: ۳۰ غرفه فقط به محصولات سوغاتی، اغذیه و تولیدات خوراکی مناطق مختلف استان سمنان و دیگر استان های کشور، در این رویداد ملی اختصاص داده شده است.