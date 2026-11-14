به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی در جلسه شورای تربیت بدنی و ورزش گیلان در رشت با اشاره به ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی استان اظهار کرد: گیلان با برخورداری از دانشکده تربیت بدنی و دانشگاه گیلان می‌تواند به یکی از استان‌های پیشتاز کشور در حوزه ورزش‌های الکترونیک تبدیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بین‌المللی گیلان افزود: با توجه به حضور ایران در پیمان‌های بریکس و شانگهای، این استان می‌تواند میزبان مسابقات بین‌المللی ورزشی در رشته‌های مختلف باشد.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه سواحل گیلان ظرفیت مناسبی برای توسعه ورزش‌های ساحلی دارند، گفت: منطقه آزاد نیز می‌تواند در میزبانی این رقابت‌ها نقش‌آفرینی کند و وزارت ورزش و جوانان برای تحقق این هدف همکاری لازم را با استان انجام خواهد داد.

سهم اندک گیلان از مدال‌های المپیک

دنیامالی با اشاره به عملکرد ورزش ایران در ادوار مختلف المپیک بیان کرد: ایران تاکنون ۸۸ مدال المپیک کسب کرده که ۲۷ مدال آن طلا بوده است، اما سهم گیلان از این افتخارات تنها یک مدال نقره و یک مدال برنز بوده که مرحوم محمود نامجو در رشته وزنه‌برداری به دست آورده است.

وی با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های ورزشی گیلان بسیار فراتر از نتایج فعلی است، افزود: انتظار داریم ورزشکاران این استان در المپیک‌های آینده حضور مؤثرتر و درخشان‌تری داشته باشند و بتوانند برای کشور افتخارآفرینی کنند.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به مسئولیت مدیرکل ورزش و جوانان گیلان در این زمینه تصریح کرد: از ابراهیم مهربان انتظار داریم با برنامه‌ریزی و تلاش بیشتر، زمینه ارتقای ورزش استان را فراهم کند.

دنیامالی با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی مهربان و نیاز فدراسیون کشتی به حضور وی ادامه داد: با تعامل صورت‌گرفته، ایشان مسئولیت ورزش و جوانان گیلان را پذیرفتند و امیدواریم با اجرای برنامه‌های مناسب، شاهد درخشش ورزشکاران این استان در بازی‌های المپیک باشیم.

استعدادیابی ورزشی از مدارس آغاز شود

وی بر ضرورت شناسایی استعدادهای ورزشی در سنین پایه تأکید کرد و گفت: برگزاری المپیاد ورزشی دانش‌آموزان می‌تواند نقش مؤثری در کشف استعدادهای ورزشی داشته باشد.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه این المپیاد با هزینه‌ای محدود قابلیت اجرا دارد، افزود: آموزش و پرورش و اداره‌کل ورزش و جوانان گیلان باید با تعامل و همکاری مناسب، زمینه برگزاری این رویداد را فراهم کنند تا استعدادهای ورزشی از سنین کودکی شناسایی و هدایت شوند.

دنیامالی همچنین با اشاره به سیاست کمیته بین‌ المللی المپیک برای توسعه ورزش‌های طبیعت‌محور اظهار کرد: ورزش‌های ساحلی از ظرفیت‌ های مهم آینده ورزش جهان هستند و با توجه به احتمال گسترش حضور این رشته‌ها در رقابت‌های المپیک، گیلان می‌تواند با سرمایه‌گذاری مناسب در این حوزه جایگاه ویژه‌ای به دست آورد.

وی توسعه ورزش‌های ساحلی را علاوه بر عرصه قهرمانی، در گسترش ورزش همگانی نیز مؤثر دانست.

ضرورت تعیین تکلیف اسناد اماکن ورزشی گیلان

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به مشکلات زیرساختی حوزه ورزش استان گفت: با وجود اقدامات و تلاش‌های انجام‌شده، تعداد قابل توجهی از اماکن ورزشی گیلان فاقد سند مالکیت هستند و لازم است با همکاری استاندار و سایر دستگاه‌های مسئول، این موضوع تعیین تکلیف شود.

دنیامالی با انتقاد از سهم اندک شهرداری‌ها در تأمین اعتبارات ورزشی اظهار کرد: مشارکت مالی شهرداری‌های گیلان در حوزه ورزش بسیار ناچیز است و انتظار داریم مدیریت شهری حضور پررنگ‌تری در توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از فعالیت‌های ورزشی داشته باشد.

وی با اعلام آمادگی وزارت ورزش و جوانان برای واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی به بخش خصوصی و شهرداری‌ها افزود: در صورت تمایل استانداری گیلان، وزارت ورزش آمادگی دارد در این زمینه همکاری کند تا با استفاده از ظرفیت‌های غیردولتی، روند تکمیل طرح‌های ورزشی شتاب بگیرد.

احیای اسب کاسپین با مشارکت بخش خصوصی

دنیامالی با اشاره به ظرفیت ویژه گیلان در برخورداری از نژاد اصیل اسب کاسپین اظهار کرد: باید برای حفظ، نگهداری و افزایش جمعیت این نژاد اقدامات جدی‌تری انجام شود؛ چراکه این ظرفیت می‌تواند به توسعه رشته سوارکاری، به‌ویژه در میان کودکان، کمک کند.

وی افزود: کودکان می‌توانند از طریق آشنایی با اسب کاسپین به رشته سوارکاری علاقه‌مند شوند و این نژاد در رشته چوگان نیز قابلیت استفاده دارد.

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه گفت: صیانت از این نژاد اصیل نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری هدفمند است.

گیلان در دو جنگ اخیر نقش برجسته‌ای داشت

دنیامالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی و جنگی کشور اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان برای انجام مأموریت‌های خود به حدود ۵۰۰ همت اعتبار نیاز دارد، در حالی که سهم این وزارتخانه چهار همت است و شرایط جنگی کشور محدودیت‌هایی را در تأمین منابع ایجاد کرده است.

وی با قدردانی از نقش مسئولان و استانداران در دو جنگ اخیر افزود: گیلان در این مقطع نقش برجسته‌ای داشت و میزبان شمار زیادی از هموطنان از استان‌های دیگر بود؛ همچنین بنادر این استان در شرایط تحریم نقش مهمی در تأمین نیازها و رفع محدودیت‌های کشور ایفا می‌کنند.

گیلان در برابر توطئه‌های قومی دشمن ایستاده است

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به برخی حاشیه‌ها در ورزشگاه‌ها و مسابقات فوتبال تصریح کرد: دشمنان از سال ۱۳۵۸ تاکنون به دنبال دامن زدن به مسائل قومی بوده‌اند، اما مردم گیلان هیچ‌گاه فریب این توطئه‌ها را نخورده‌اند.

دنیامالی با تأکید بر جایگاه وحدت و انسجام اجتماعی در گیلان تصریح کرد: این استان از افتخارات کشور در مقابله با توطئه‌های تفرقه‌افکنانه است و جریان‌های ضدانقلاب نتوانسته‌اند اهداف خود را در این منطقه محقق کنند.