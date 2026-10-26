ناظری: حمایت وزیر ورزش به توسعه چوگان شتاب داد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر ناظری در مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون چوگان با تشریح اقدامات و برنامه‌های این فدراسیون کمبود زمین‌های استاندارد را یکی از موانع اصلی همگانی‌سازی این رشته دانست و اظهار کرد: با مساعدت وزیر ورزش و جوانان زمینه مناسبی برای فعالیت هیئت‌های استانی در تهران و مشهد فراهم شده ولی توسعه زیرساخت‌ها همچنان از نیازهای اساسی چوگان کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به برنامه‌های آموزشی فدراسیون چوگان افزود: برگزاری کارگاه‌های تخصصی با محوریت سلامت، رفاه و ایمنی اسب‌های ورزشی و مدیریت آن‌ها در کنار دوره ملی مربیگری و داوری درجه سه با هدف ارتقای دانش تخصصی و بهبود کیفیت فعالیت‌های چوگان دنبال شده است. همچنین دعوت از ارل هربرت مدرس بین‌المللی این رشته در راستای ارتقای سطح فنی چوگان ایران انجام شده است.

رئیس فدراسیون چوگان توسعه باشگاه‌ها در استان‌های مختلف و گسترش این رشته در میان گروه‌های اجتماعی، تحصیلی و نظامی را از دیگر برنامه‌های فدراسیون عنوان کرد و گفت: تشکیل تیم ملی چوگان بانوان نیز از اقدامات انجام‌شده در مسیر توسعه این رشته است.

ناظری با تأکید بر ظرفیت‌های تاریخی میدان نقش‌جهان اصفهان برای احیای چوگان، اظهار کرد: میدان نقش‌جهان از جایگاه ویژه‌ای در تاریخ چوگان برخوردار است و استاندار اصفهان نیز همکاری بسبارخوبی برای استفاده از این میدان در فعالیت‌های مرتبط با چوگان داشته‌اند.

وی ادامه داد: ابعاد مانژ ۸۰ در ۱۲۰ متر برای اجرای چوگان در میدان نقش‌جهان مدنظر قرار گرفته است و در صورت بازگشت این میدان به کاربری اصلی خود می‌توان میزبانی جام جهانی چوگان را در این مجموعه تاریخی برای اولین بار پیگیری کرد.

رئیس فدراسیون چوگان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی این رشته در عرصه بین‌المللی گفت: برگزاری شب فرهنگ ایران با محوریت چوگان و با حضور وزیر ورزش و جوانان سفرا و وابستگان بیش از ۳۰ کشور از جمله برنامه‌هایی بود که در راستای معرفی این میراث فرهنگی و ورزشی اجرا شد.

وی افزود: همچنین برنامه «ورزش ملی، وفاق ملی» با حضور سفرا و وابستگان نظامی با رویکرد دیپلماسی ورزشی برگزار شد تا از ظرفیت چوگان برای تقویت تعاملات فرهنگی و ورزشی استفاده شود.

ناظری با اشاره به احیای چوگان در مناطق دارای پیشینه تاریخی این رشته تصریح کرد: پس از حدود ۳۰۰ سال آیین ملی چوگان در شهرستان نور استان مازندران برگزار شد. مازندران با برخورداری از پیشینه‌ای بیش از هزار سال در چوگان ظرفیت قابل توجهی برای توسعه این رشته دارد و انتظار می‌رود این استان در برنامه‌های آینده فدراسیون نقش پررنگ‌تری ایفا کند.

وی ادامه داد: در تالش استان گیلان نیز چوگان بومی با تمرکز بر اسب کاسپین احیا شده است و حدود ۴۰ چوگان‌باز در این منطقه فعالیت می‌کنند. امضای تفاهم‌نامه با انجمن اسب کاسپین نیز با هدف تقویت همکاری‌ها و توسعه پیوند میان این نژاد ارزشمند و چوگان انجام شده است.

رئیس فدراسیون چوگان نکوداشت پیشکسوتان و توجه به آیین‌های فرهنگی این رشته در مسابقات رسمی را از دیگر محورهای فعالیت فدراسیون برشمرد و درباره تعیین روز ملی چوگان گفت: پیشنهاد تعیین ۲۷ آبان به‌عنوان روز ملی چوگان، با توجه به پیوند این تاریخ با احیای میدان نقش‌جهان در مسیر بررسی و نهایی‌شدن در شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد و امیدواریم این روند در سال آینده به نتیجه برسد.

ناظری در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های تیم ملی اشاره کرد و گفت: تیم ملی چوگان ایران به‌زودی برای حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی در نیجریه اعزام می‌شود و امیدواریم ملی‌پوشان کشورمان همانند سال گذشته صعود به جام جهانی را تجربه کنند.

وی همچنین درباره جایگاه چوگان بانوان ایران اظهار کرد: تیم ملی چوگان بانوان ایران از ظرفیت قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر جهان برخوردار است و توسعه این بخش از چوگان کشور با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس فدراسیون چوگان با قدردانی از حمایت‌های وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: از دنیامالی به دلیل حمایت‌های خوب از این رشته میراثی سپاسگزارم. تداوم این حمایت‌ها می‌تواند زمینه توسعه زیرساخت‌ها، گسترش فعالیت‌های استانی و ارتقای جایگاه چوگان ایران را در عرصه بین‌المللی فراهم کند.