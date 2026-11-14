به گزارش خبرگزاری مهر، اسکار سیکالی، مدیرعامل گروه بیمه «ان‌اس‌آی» مستقر در آمریکا به الجزیره گفت هیچ‌یک از شرکت‌های بیمه‌ای که این مجموعه با آنها همکاری می‌کند، در شرایط فعلی حاضر به پذیرش ریسک عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نیستند.

او با اشاره به توقف و بن‌بست کنونی در وضعیت تنگه هرمز هشدار داد که شرایط ممکن است در هر لحظه تشدید شود و تا زمان روشن شدن وضعیت، امکان دریافت پوشش بیمه‌ای برای عبور کشتی‌ها وجود ندارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های ایرانی گفته‌اند طی دو هفته گذشته بیش از ۱۲ کشتی به دلیل استفاده از مسیر غیرقانونی آسیب دیده‌اند؛ مسیری که اغلب به کریدور جنوبی تنگه هرمز اشاره دارد.