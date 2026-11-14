معصومه حسنی خونسار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دومین کتابخانه سیار استان کردستان همزمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب در شهرستان مریوان فعالیت خود را آغاز می‌کند تا دسترسی ساکنان مناطق فاقد کتابخانه ثابت به منابع مطالعاتی و خدمات فرهنگی تسهیل شود.

وی با بیان اینکه توسعه کتابخانه‌های سیار در راستای تحقق عدالت فرهنگی دنبال می‌شود، افزود: این مجموعه با هدف ارائه خدمات به روستاهایی راه‌اندازی شده است که امکان دسترسی مستقیم به کتابخانه‌های عمومی را ندارند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان با اشاره به تأمین اعتبار این طرح بیان کرد: هزینه‌های راه‌اندازی و تجهیز کتابخانه سیار مریوان از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تأمین شده است.

حسنی خونسار ادامه داد: خدمات این کتابخانه تنها به امانت کتاب محدود نمی‌شود و برنامه‌هایی مانند قصه‌گویی، معرفی کتاب، نشست‌های کتاب‌خوانی و فعالیت‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان نیز در مناطق تحت پوشش اجرا خواهد شد.

وی با تشریح محدوده فعالیت این کتابخانه گفت: شهرهای برده‌رشه و چناره و روستاهای دره‌تفی، سیف، ساوجی، جانوره، گلیه، لنج‌آباد، نی و نژمار، ۱۰ نقطه‌ای هستند که از خدمات این مجموعه بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان توسعه کتابخانه‌های سیار را راهکاری برای گسترش فرهنگ مطالعه و کاهش فاصله دسترسی مناطق شهری و روستایی به امکانات فرهنگی دانست و ابراز امیدواری کرد فعالیت این مجموعه زمینه ارتباط بیشتر کودکان، نوجوانان و سایر ساکنان مناطق کم‌برخوردار با کتاب و کتابخوانی را فراهم کند.