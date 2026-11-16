به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه و همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، پریسا محمدی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در جریان بازدید استاندار از این مجموعه، از برنامه‌ریزی برای توسعه کتابخانه‌های سیار، نوسازی تجهیزات و تسریع در راه‌اندازی کتابخانه مرکزی استان خبر داد.

محمدی با قدردانی از حمایت‌های منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای اظهار کرد: تحقق عدالت فرهنگی و فراهم کردن دسترسی آسان همه اقشار جامعه به خدمات کتابخانه‌ای از مهم‌ترین اهداف این مجموعه است.

وی افزود: کتابخانه‌های عمومی متعلق به همه مردم هستند و همین مسئولیت ما را برای ارائه خدمات فرهنگی شایسته به مردم فرهنگ‌دوست کرمانشاه سنگین‌تر می‌کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت تکمیل کتابخانه مرکزی گفت: امیدواریم با تداوم حمایت‌های استاندار، این مجموعه هرچه زودتر به بهره‌برداری برسد و نقش مؤثری در ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و گسترش خدمات کتابخوانی استان ایفا کند.

محمدی تأمین کتابخانه سیار را یکی دیگر از برنامه‌های توسعه خدمات این مجموعه عنوان کرد و گفت: با دستور و حمایت استاندار، تأمین یک دستگاه خودروی کتابخانه سیار در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم با ادامه این همکاری و اجرای تفاهم‌نامه امضاشده، زمینه خرید خودروهای بیشتری برای خدمت‌رسانی به مناطق محروم و کم‌برخوردار فراهم شود.

وی با بیان اینکه کتابخانه‌های سیار امکان دسترسی به منابع مطالعاتی را برای ساکنان مناطق فاقد کتابخانه ثابت فراهم می‌کنند، تصریح کرد: گسترش این ظرفیت می‌تواند گام مؤثری در تحقق عدالت فرهنگی و بهره‌مندی همه مردم از خدمات کتاب و کتابخوانی باشد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همچنین خواستار مشارکت شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حمایت از کتابخانه‌ها شد و خاطرنشان کرد: نوسازی و بهسازی فضاها، به‌روزرسانی تجهیزات و تأمین منابع مطالعاتی جدید از نیازهای این مجموعه است و مشارکت نهادهای مختلف می‌تواند به توسعه فرهنگ مطالعه کمک کند.

محمدی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ اهدای کتاب افزود: این موضوع با جدیت دنبال می‌شود و همراهی دستگاه‌های اجرایی، خیران و علاقه‌مندان به حوزه فرهنگ می‌تواند به غنی‌تر شدن منابع کتابخانه‌ها و دسترسی مردم به کتاب‌های متنوع و روزآمد منجر شود.

وی در پایان از آمادگی کتابخانه‌های عمومی استان برای همکاری در اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویجی خبر داد و گفت: ظرفیت کتابخانه‌های عمومی در شهرها و شهرستان‌های استان برای پیشبرد اهداف توسعه فرهنگی و اجرای برنامه‌های مورد نیاز جامعه در اختیار دستگاه‌ها و فعالان فرهنگی قرار دارد.