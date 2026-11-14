به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین پورهاشمی با تشریح عملکرد مهرماه معاونت فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین اظهار کرد: در این مدت ۸.۵ کیلومتر عملیات زیرسازی و آسفالت راه‌های روستایی، ۱۶.۵ کیلومتر بهسازی و اجرای روکش آسفالت راه‌های روستایی و ۴.۲ کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت راه‌های فرعی استان انجام شد.

وی افزود: در مجموع بیش از ۲۹ کیلومتر از راه‌های روستایی و فرعی استان در این بازه زمانی بهسازی و آسفالت شده است.

سرپرست معاونت فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای نگهداری زیرساخت‌های پشتیبانی راهداری بیان کرد: طی مهرماه هشت مورد تعمیرات موردی در راهدارخانه‌ها، آشیانه‌های ماشین‌آلات، سوله‌های نمک و پاسگاه‌های پلیس‌راه انجام شد.

پورهاشمی ادامه داد: همچنین عملیات احداث و بازسازی چهار ساختمان شامل راهدارخانه، آشیانه ماشین‌آلات، سوله نمک و پاسگاه پلیس‌راه در این مدت اجرا شد تا ظرفیت زیرساخت‌های پشتیبانی عملیات راهداری افزایش یابد.

ثبت بیش از ۳۳ میلیون تردد در محورهای قزوین

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار ثبت‌شده، در مهرماه امسال ۳۳ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۴۰۶ تردد در محورهای استان به ثبت رسیده است.

سرپرست معاونت فنی و راه‌های روستایی راهداری قزوین خاطرنشان کرد: دوربین‌های ثبت تخلف مستقر در محورهای مواصلاتی استان نیز در همین مدت ۳۲۹ هزار و ۹۹۲ مورد تخلف رانندگی را ثبت کرده‌اند.

پورهاشمی با تأکید بر اهمیت نظارت هوشمند و کنترل مستمر ترددها، این اقدامات را در راستای ارتقای ایمنی راه‌ها و کاهش تخلفات رانندگی ضروری دانست.