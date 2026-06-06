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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

حسنی‌خونسار: پویش اهدای کتاب به کتابخانه‌های روستایی کردستان آغاز شد

حسنی‌خونسار: پویش اهدای کتاب به کتابخانه‌های روستایی کردستان آغاز شد

سنندج- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان از آغاز پویش اهدای کتاب به کتابخانه‌های روستایی با هدف تقویت منابع مطالعاتی مناطق کم‌برخوردار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه حسنی‌خونسار صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از آغاز پویش «اهدای کتاب به کتابخانه‌های روستایی استان کردستان» خبر داد و اظهار کرد: این پویش با هدف غنی‌سازی منابع کتابخانه‌های روستایی و پاسخگویی بهتر به نیازهای مطالعاتی کودکان، نوجوانان و خانواده‌های ساکن مناطق کم‌برخوردار راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به نیاز برخی کتابخانه‌های روستایی استان به منابع جدید و به‌روز افزود: توسعه فرهنگ مطالعه و دسترسی عادلانه به کتاب و دانش، نیازمند مشارکت عمومی است و این پویش فرصتی برای حضور مؤثر مردم، خیرین فرهنگی و دوستداران کتاب در مسیر ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی روستاها به شمار می‌رود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان ادامه داد: علاقه‌مندان می‌توانند با اهدای کتاب‌های نو یا سالم و قابل استفاده، مشارکت در خرید منابع مورد نیاز کتابخانه‌ها و همچنین معرفی این پویش به دیگران، در این حرکت فرهنگی سهیم شوند.

حسنی‌خونسار با تأکید بر نقش کتاب در توسعه فرهنگی جوامع محلی گفت: هر کتاب اهدایی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش آگاهی، امید و دانایی در میان کودکان و نوجوانان روستایی باشد و به ارتقای سطح فرهنگی مناطق کمتر برخوردار کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم فرهنگ‌دوست و خیرین حوزه کتاب و کتابخوانی، بخشی از نیازهای کتابخانه‌های روستایی استان تأمین شده و فرصت‌های بیشتری برای دسترسی به منابع مطالعاتی و فرهنگی در سراسر کردستان فراهم شود.

کد مطلب 6851579

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