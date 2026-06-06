به گزارش خبرنگار مهر، معصومه حسنیخونسار صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان از آغاز پویش «اهدای کتاب به کتابخانههای روستایی استان کردستان» خبر داد و اظهار کرد: این پویش با هدف غنیسازی منابع کتابخانههای روستایی و پاسخگویی بهتر به نیازهای مطالعاتی کودکان، نوجوانان و خانوادههای ساکن مناطق کمبرخوردار راهاندازی شده است.
وی با اشاره به نیاز برخی کتابخانههای روستایی استان به منابع جدید و بهروز افزود: توسعه فرهنگ مطالعه و دسترسی عادلانه به کتاب و دانش، نیازمند مشارکت عمومی است و این پویش فرصتی برای حضور مؤثر مردم، خیرین فرهنگی و دوستداران کتاب در مسیر ارتقای زیرساختهای فرهنگی روستاها به شمار میرود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی کردستان ادامه داد: علاقهمندان میتوانند با اهدای کتابهای نو یا سالم و قابل استفاده، مشارکت در خرید منابع مورد نیاز کتابخانهها و همچنین معرفی این پویش به دیگران، در این حرکت فرهنگی سهیم شوند.
حسنیخونسار با تأکید بر نقش کتاب در توسعه فرهنگی جوامع محلی گفت: هر کتاب اهدایی میتواند زمینهساز افزایش آگاهی، امید و دانایی در میان کودکان و نوجوانان روستایی باشد و به ارتقای سطح فرهنگی مناطق کمتر برخوردار کمک کند.
وی ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم فرهنگدوست و خیرین حوزه کتاب و کتابخوانی، بخشی از نیازهای کتابخانههای روستایی استان تأمین شده و فرصتهای بیشتری برای دسترسی به منابع مطالعاتی و فرهنگی در سراسر کردستان فراهم شود.
نظر شما