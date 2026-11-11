به گزارش خبرنگار مهر، معصومه حسنی خونسار صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کردستان، ضمن تبریک سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: کتابخانه‌های عمومی تنها محل دسترسی مردم به کتاب نیستند، بلکه در ارتقای آگاهی عمومی، تقویت هویت ملی، رشد فکری جامعه و فراهم کردن دسترسی عادلانه به دانش و اطلاعات نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به شعار امسال هفته کتاب با عنوان «با کتاب گفتگو کنیم» افزود: این شعار فرصتی برای ترویج فرهنگ مطالعه، اندیشه‌ورزی و افزایش ارتباط جامعه با کتاب فراهم می‌کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان با تشریح وضعیت زیرساخت‌های کتابخانه‌ای استان گفت: در حال حاضر ۵۶ باب کتابخانه عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و ۲۵ باب کتابخانه مشارکتی در استان فعالیت دارند که مجموع منابع آنها به حدود یک میلیون جلد کتاب می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ هزار نفر از خدمات کتابخانه‌های عمومی استان استفاده می‌کنند، افزود: در این مجموعه ۱۵۱ نیروی انسانی مشغول فعالیت هستند، اما با وجود اقدامات انجام‌شده، ۱۰ شهر کردستان همچنان فاقد کتابخانه عمومی هستند.

اختصاص ۱۹ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه کتابخانه‌ها

حسنی خونسار با اشاره به اقدامات عمرانی و تجهیزاتی انجام‌شده در سال گذشته عنوان کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۹ میلیارد تومان اعتبار از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع مختلف برای توسعه و بهسازی کتابخانه‌های عمومی استان جذب شد که بخشی از آن با همکاری فرمانداران و بخشی نیز از محل اعتبارات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تأمین شده است.

وی از به‌روزرسانی و تجهیز ۲۴ باب کتابخانه عمومی در استان خبر داد و گفت: در این مدت کتابخانه شهید نجات‌اللهی شهرستان بیجار با صرف حدود هفت میلیارد تومان اعتبار، بازطراحی و بازسازی شد و با ایجاد بخش‌ها و فضاهای مستقل، فعالیت خود را با شرایط مناسب‌تری از سر گرفت.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان همچنین از مشارکت خیران در توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای خبر داد و افزود: در قالب سه پویش مردمی برای تأمین منابع، تجهیز بخش کودک و خرید میز و صندلی کتابخانه‌های روستایی، حدود ۲۱۳ میلیون تومان کمک نقدی جمع‌آوری شد.

وی اضافه کرد: بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی نیز با اهدای حدود یک میلیارد تومان تجهیزات و ۲۳ هزار و ۱۴ نسخه کتاب، در تقویت امکانات و منابع کتابخانه‌های عمومی استان مشارکت داشته است.

برگزاری ۸ هزار فعالیت فرهنگی در کتابخانه‌های کردستان

حسنی خونسار با اشاره به برنامه‌های فرهنگی اجراشده در کتابخانه‌های عمومی استان بیان کرد: کتابداران کردستان طی یک سال گذشته بیش از ۸ هزار فعالیت فرهنگی و آموزشی برای گروه‌های مختلف سنی و اقشار جامعه برگزار کردند.

وی برگزاری نشست‌های کتاب‌خوان، جلسات نقد و رونمایی کتاب، مسابقات کتابخوانی، نمایشگاه‌های کتاب، جلسات مطالعاتی، معرفی کتاب و کارگاه‌های آموزشی را از جمله این برنامه‌ها برشمرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان با اشاره به حضور فعال کتابخانه‌ها در مناسبت‌های ملی و مذهبی گفت: برپایی غرفه در رویدادهایی همچون مهمانی امت احمد(ص)، نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان و اجتماعات شبانه، همچنین راه‌اندازی موکب در مرز باشماق همزمان با اربعین از دیگر اقدامات فرهنگی این مجموعه بوده است.

وی از اجرای پویش‌های فرهنگی با محوریت کتاب و هویت ملی نیز خبر داد و افزود: پویش‌های «ایستاده برای ایران» و «کتابخانه فاتحان غرب» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت مشارکت عمومی اجرا شده است.

راه‌اندازی دومین کتابخانه سیار کردستان در مریوان

حسنی خونسار یکی از برنامه‌های توسعه‌ای کتابخانه‌های عمومی استان را گسترش خدمات سیار عنوان کرد و گفت: نخستین واحد کتابخانه سیار استان در یک سال گذشته راه‌اندازی شده و با پیگیری‌های انجام‌شده، دومین واحد سیار نیز از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور خریداری و تجهیز شده است.

وی افزود: با انجام مراحل جذب نیروی انسانی و ارسال این واحد، دومین کتابخانه سیار استان در شهرستان مریوان راه‌اندازی خواهد شد تا امکان دسترسی مناطق فاقد کتابخانه به خدمات کتابخوانی فراهم شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان همچنین از بازگشایی کتابخانه روستای آرندان همزمان با هفته کتاب خبر داد و اظهار کرد: ساختمان این کتابخانه با قدمتی بیش از ۲۰ سال، به دلیل فرسودگی نیازمند بازسازی بود که با اجرای طرح بازطراحی و تأمین تجهیزات جدید، آماده بازگشایی شده است.

انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی به اتاق فکر شهرستان‌ها تبدیل شده‌اند

حسنی خونسار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی در توسعه فرهنگ مطالعه گفت: جلسات انجمن استانی به ریاست استاندار و جلسات انجمن‌های شهرستانی به ریاست فرمانداران، هر دو ماه یک‌بار برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه حمایت فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد برنامه‌های کتابخانه‌ای مؤثر بوده است، افزود: این انجمن‌ها در بسیاری از شهرستان‌ها به محلی برای همفکری و تصمیم‌گیری درباره مسائل کتابخانه‌ها تبدیل شده‌اند و تاکنون حدود ۶۰ درصد مصوبات آنها اجرایی شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان همچنین با اشاره به موفقیت کتابداران استان در رویدادهای ملی، از کسب دو جایزه ملی «همخوان» توسط نمایندگان کردستان در میان برگزیدگان کشوری خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه توسعه کتابخانه‌های عمومی نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها، خیران و فعالان فرهنگی است، خاطرنشان کرد: اقدامات انجام‌شده حاصل تلاش جمعی کتابداران، کارکنان ستادی و مسئولان کتابخانه‌های شهرستانی است، اما همچنان با محدودیت‌های اعتباری و کمبود زیرساخت در برخی مناطق استان مواجه هستیم.

وی یادآور شد: سه درصد از جمعیت استان عضو کتابخانه‌های عمومی استان هستند.

خرید ۶۰۰ میلیون کتاب از ناشران و نویسندگان بومی استان و عدم وجود کتابخانه در ده روستای بالای دو هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت استان از جمله دیگر موارد مطرح شده توسط مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان در این نشست بود.

زیربنای کتابخانه‌های عمومی کردستان ۲۶ هزار و ۵۵۶ متر مربع و تعداد منابع کتابخانه‌های عمومی استان ۹۶۵ هزار و ۶۱۰ نسخه است.