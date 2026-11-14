به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت بازرگانی چین در بیانیه ای اعلام کرد واشنگتن و پکن در حال رایزنی نزدیک برای اجرای توافق کاهش متقابل تعرفه‌های گمرکی هستند؛ توافقی که بر اساس آن، هر طرف تعرفه واردات کالاهایی به ارزش حدود ۳۰ میلیارد دلار از طرف مقابل را کاهش خواهد داد.

«هه یادونگ»، سخنگوی وزارت بازرگانی چین در نشست خبری این وزارتخانه گفت اجرای این توافق به تثبیت و گسترش تجارت دوجانبه کمک می‌کند و فعالان اقتصادی دو کشور انتظارات زیادی از آن دارند.

وی ابراز امیدواری کرد آمریکا برای اجرای هرچه سریع‌تر این توافق با چین همکاری کند تا شرایط بهتری برای تجارت محصولات کشاورزی میان دو کشور فراهم شود.

بر اساس بیانیه وزارت بازرگانی چین، بیش از ۹۰ درصد کالاهای مشمول توافق پس از تکمیل تشریفات قانونی داخلی دو کشور، از تعرفه‌های اضافی متقابل معاف خواهند شد و مشمول نرخ‌های تعرفه‌ای دولت های دوست می‌شوند.

وزارت بازرگانی چین همچنین اعلام کرد نخستین نشست شورای تجارت دوجانبه پکن و واشنگتن روز جمعه ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان) برگزار شده است. دو طرف در این نشست درباره اجرای توافق‌های تجاری پیشین، کاهش تعرفه‌ها و تجارت محصولات کشاورزی گفت‌وگو کردند؛ با این حال، بیانیه وزارتخانه از دستیابی به توافق تازه‌ای در این نشست حکایت ندارد.