به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر امورخارجه چین هنگام سوال خبرنگاران درباره آنکه آیا شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره اتهامات جاسوسی مرتبط با جنسن هوانگ و آلیس هوانگ را با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مذاکره می کند یا خیر، گفت هر دو طرف در حال رایزنی درباره ترتیبات مربوط به دیدار سران دو کشور در طول سال جاری میلادی بودند.

گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، در نشست خبری منظم این وزارتخانه، در پاسخ به این پرسش به طور مستقیم به موضوع نپرداخت، اما گفت: چین موضع خود را درباره اتهامات جاسوسی مرتبط با مدیرعامل انویدیا، بارها و در مناسبت‌های مختلف به‌روشنی اعلام کرده است.

دولت چین روایت جاسوسی چینی را یک گمانه زنی بی اساس خواند. گوئو اطلاعات بیشتری درباره آنکه آیا آلیس هوانگ که به نام هوانگ لی نیز شناخته می شود، قبلا یک شهروند چینی بوده و مکان او فراهم نکرد و موضع چین را در این مورد دوباره تکرار کرد.

انتظار می رود روسای جمهور چین و آمریکا در اجلاس رهبران«مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه»(APEC) که هفته آینده در چین برگزار می شود، با یکدیگر دیدار کنند.

از سوی دیگر نشریه ساوث چاینا مورنینگ پست خبر داده رهبران تجاری برتر آمریکا از جمله ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی تسلا نیز انتظار می رود همراه نمایندگان دونالد ترامپ در این اجلاس حاضر شوند. هرچند حضور جنسون هوانگ مدیر ارشد اجرایی انویدیا در این رویداد هنوز قطعی نیست.

این در حالی است که قبلا قرار بود هوانگ نیز به هیات نمایندگان آمریکایی بپیوندد اما حضور او اکنون در سایه تردید قرار دارد. ترامپ نیز در پاسخ به این سوال که آیا هوانگ نیز همراه او به آسیا سفر می کند یا خیر، گفت: نمی دانم اما قطعا دوست دارم او را هم با خودم ببرم.

مدیران ارشد چند شرکت آمریکایی در ماه می همراه او به چین سفر کردند.

اجلاسAPEC قرار است ۱۸ و ۱۹ نوامبر در شنژن، هاب فناوری چین واقع در جنوب این کشور برگزار شود.