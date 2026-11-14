به گزارش خبرنگار مهر، عبدالامیر نیرومند پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: به‌منظور هماهنگی‌های لازم برای تعیین مکان مناسب برای عرضه و فروش انواع محصولات آبزی‌پروری از جمله ماهی و میگو، جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، شهرداری اهواز، اداره‌کل دامپزشکی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی استان برگزار شد.

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی زنجیره توزیع محصولات شیلاتی افزود: با توجه به ضرورت و فوریت موضوع، بلافاصله پس از این جلسه، بازدید میدانی مشترکی از اراضی پیش‌بینی‌شده انجام گرفت و تصمیمات راهگشایی در این زمینه اتخاذ شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: مقرر شده است پیگیری‌های لازم برای صدور مجوزهای قانونی به منظور احداث و راه‌اندازی این مجموعه با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد تا مکانی مدرن، مجهز و در شأن مردم شریف کلانشهر اهواز برای عرضه بهداشتی و مستقیم انواع آبزیان عملیاتی و اجرایی شود.