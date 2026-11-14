به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با جلسه شورای معاونان وزارت جهاد کشاورزی، روز شنبه -۲۳ آبان‌ماه- آیین تکریم و معارفه مدیران عامل پیشین و سرپرست جدید موسسه جهاد استقلال، سرپرست جدید شرکت پشتیبانی امور دام، برگزار شد.

بر این اساس، پرویز جعفری به سمت سرپرست موسسه جهاد استقلال منصوب و جایگزین مسعود نمازی شد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در حکمی جبرائیل برادری رئیس پیشین سازمان جهاد کشاورزی استان تهران را به سمت سرپرست جدید شرکت پشتیبانی امور دام کشور منصوب کرد.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، مسعود نمازی پس از یک دوره مدیریت دو ساله در مؤسسه جهاد استقلال با حکم وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان مشاور وزیر در امور بازرگانی خارجی و تأمین کالا منصوب شد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در حکمی یوسف طوقانی را به‌عنوان سرپرست جدید دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی منصوب کرد.