هر فرد مستعد تاثیرگذار در تولید کشاورزی، نخبه است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ نشست ستاد امور جوانان و نخبگان وزارت جهاد کشاورزی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
کوثر نوید، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور جوانان و نخبگان در این نشست، با عنوان این که ستاد در راستای امور اجرایی کارش را از سال ۱۴۰۲ آغاز کرده است، گفت: ستاد نوپا است و در هیچ دستگاه اجرایی چنین ستادی وجود ندارد.
وی با اشاره به ضرورت پرورش مدیران آینده و پویا کردن بخش کشاورزی، افزود: این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است که تجربه مدیران در آستانه بازنشستگی باید به مدیران آینده و جوانان منتقل شود.
وی با بیان این که خانوادهها عموما ترجیح میدهند فرزندان در رشتههای مهندسی و پزشکی ادامه تحصیل دهند، اظهار کرد: در جذب دانشجو برای حوزه کشاورزی و ترویج رشتههای مرتبط با این بخش، چالشهایی وجود دارد که در ستاد قرار است ماموریتهایی تعریف شود.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور جوانان و نخبگان در ادامه اظهار کرد: تمام موارد در حوزه کشاورزی در امور جوانان در سندی برای ۴ سال تدوین و برای هر راهبرد، اقدامات اجرایی تعریف شده است.
نوید اضافه کرد: کمیتههای مختلف شکل گرفته و با اندیشکده های حوزه کشاورزی جلسات مستمر برگزار شده است.
این مسئول دولتی افزود: شناسایی افراد نخبه در بنیاد ملی نخبگان دارای شاخصهایی است اما ما در این ستاد هر فرد مستعد که در تولید محصول اثرگذار باشد، نخبه محسوب میشود.
وی اعلام کرد: افرادی در این راستا، شناسایی شدهاند و از آنها حمایت میشود و ثبت ایدههای نخبه در حال انجام است.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور جوانان و نخبگان با اشاره به کمیته رصد و پایش غذایی در این ستاد، تصریح کرد: کمیته رصد و پایش غذایی در شرایط جنگی از دیگر برنامههای ستاد بوده و است. در این راستا، فرم آنلاین طراحی شد که هر فرد از میدان و بازار، مشکلات را به ما منتقل کردند و میکنند که نخستین گزارش آن سنجش و برای مقام عالی وزارت ارسال شد.
نوید با بیان این که اقدامات در پساجنگ هم ادامه دارد، یادآور شد: در ادامه فعالیتهای این ستاد، تشکیل صندوق حمایت و نوآوری بخش کشاورزی انجام شده و با انتصاب مدیرعامل آن کارش رسما آغاز میشود.
مشاور امور جوانان و نخبگان بخش کشاورزی در نهایت بر تجاریسازی محصولات صاحبان ایده و نخبگان تاکید کرد و عنوان کرد: از سوی این ستاد، تجاریسازی و تولید ثروت نیز از موضوعاتی است که در حال پیگیری است.
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