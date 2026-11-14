به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع خطبای خراسان در محکومیت محاکمه و زندانی کردن علمای مجاهد بحرین بیانیه صادر کردند.

متن این بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَ سَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ» شعرا ۲۲۷ (و آنان که ستم کردند، به زودی خواهند دانست که به چه کیفرگاهی بازمی‌گردند.)

ملت‌های آزاده و ستمدیده جهان، وجدان‌های بیدار بشریت و امت اسلامی!

بار دیگر دستان آل‌خلیفه به جنایتی دیگر آلوده شد. رژیم وابسته و سفاک بحرین، در اقدامی هماهنگ با استکبار جهانی، بیش از ۶۰ تن از علمای مجاهد، روحانیون ربانی و نخبگان دینی شیعه را در یک دادگاه فرمایشی و نمایشی محاکمه و به زندان محکوم کرد. این اقدام، نه یک خطای قضایی، بلکه اعلان جنگ آشکار با دین خدا، مرجعیت دینی و آزادی‌های مشروع بشری است.

علمای بحرین، فرزندان برومند این سرزمین و میراث‌داران مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) هستند که سال‌ها با سکوت و صبر، صدای حق‌طلبی و عدالت‌خواهی مردم مظلوم بحرین را به گوش جهانیان رسانده‌اند. آنان هیچ گناهی جز دفاع از کرامت انسانی، آزادی بیان و حق مسلم یک ملت در تعیین سرنوشت خویش نداشته‌اند. محاکمه این چهره‌های نورانی، محاکمه خود اسلام و انسانیت است.

آل‌خلیفه! باید آگاه باشد که: این دادگاه‌ها فاقد هرگونه وجاهت شرعی و اعتبار قانونی است. احکام صادره در محاکم فرمایشی، در پیشگاه خداوند متعال و تاریخ بشریت، هیچ ارزش ندارد.

تمام آزادی‌خواهان در سراسر جهان بدانند سکوت در برابر این ظلم، خیانت به خون شهدا و مجاهدین راه حق است. علمای دربند بحرین، نماد مقاومت در برابر استبداد و استعمار هستند و آزادی آنان، آزادی وجدان بشریت است.

دستگاه‌های بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر باید پاسخگو باشند. چگونه است که در سکوت مرگبار مجامع جهانی، ۶۰ عالِم دین به جرم «اندیشه» و «تبلیغ دین» به زندان می‌روند و هیچ صدایی از سازمان‌های مدعی حقوق بشر برنمی‌خیزد؟

ای علمای اعلام، ای حوزه‌های علمیه، ای امت اسلامی! امروز بحرین، صحنه آزمون بزرگ برای همه ماست. دفاع از این مجاهدان، دفاع از حرمت علم، دین و انسانیت است. ما ضمن محکومیت شدید این اقدام ددمنشانه، از همه آزادی‌خواهان جهان می‌خواهیم تا صدای مظلومیت علمای بحرین باشند.