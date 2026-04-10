۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۸

بیانیه رهبری انقلاب منشور انقلاب است

خلیل آباد- امام جمعه خلیل آباد گفت: خون شهدا و رهبری منجر به پیروزی ملت ایران شد وبیانیه ایشان منشور انقلاب است.

به گزارش خبر نگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه های نماز جمعه خلیل آباد اظهار کرد: پیام اخیر رهبری ایران کوبنده وسخنان ایشان در خصوص امام شهید، از جمله نگاه ویژه به پدر منجر شد، جایگاه علمی ومعنوی رهبری سالها مورد توجه قرا گیرد و امروز این عزت مرهون خدمت خالصانه این رهبری معظم است که لباس شهادت برتن کرد.

امام جمعه خلیل آباد افزود: میدان داری مردم در طول چهل شب و روز ملت را بیمه کرد.

وی با تأکید بر اینکه میدان وحضور مردم باید مستمر ادامه داشته باشد اظهار کرد: نیروهای مسلح به پشتیانی مردم خوب درخشیدند و پوزه دشمنان را بخاک مالیدند.

دستجردی در ادامه خطبه های نماز جمعه شور وشوق مردم را ستود و گفت: در این جنگ شما مردم پیروز میدان هستید.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها