بیانیه رهبری انقلاب منشور انقلاب است

به گزارش خبر نگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه های نماز جمعه خلیل آباد اظهار کرد: پیام اخیر رهبری ایران کوبنده وسخنان ایشان در خصوص امام شهید، از جمله نگاه ویژه به پدر منجر شد، جایگاه علمی ومعنوی رهبری سالها مورد توجه قرا گیرد و امروز این عزت مرهون خدمت خالصانه این رهبری معظم است که لباس شهادت برتن کرد.

امام جمعه خلیل آباد افزود: میدان داری مردم در طول چهل شب و روز ملت را بیمه کرد.

وی با تأکید بر اینکه میدان وحضور مردم باید مستمر ادامه داشته باشد اظهار کرد: نیروهای مسلح به پشتیانی مردم خوب درخشیدند و پوزه دشمنان را بخاک مالیدند.

دستجردی در ادامه خطبه های نماز جمعه شور وشوق مردم را ستود و گفت: در این جنگ شما مردم پیروز میدان هستید.