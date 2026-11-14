به گزارش خبرنگار مهر، راضیه شهاب، صبح شنبه، در آیین معارفه شهردار جدید پیشوا، ضمن قدردانی از تلاش‌های سید جمال محمدی، شهردار پیشین، و سرپرست شهرداری پیشوا، انتصاب شیرزاد یعقوبی را تبریک گفت.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه شهرداری‌ها در ارائه خدمات روزمره به شهروندان اظهار داشت: شهرداری نهادی اجرایی است که به‌صورت مستقیم با زندگی مردم ارتباط دارد و مسئولیت‌هایی همچون توسعه فضای سبز، ایمنی شهری، مدیریت پسماند، نظارت بر ساخت‌وسازها، حفظ هویت تاریخی و فرهنگی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان را بر عهده دارد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران با بیان اینکه عملکرد شهرداری‌ها نباید صرفاً با تعداد پروژه‌های اجراشده یا میزان اعتبارات هزینه‌شده ارزیابی شود، افزود: میزان رضایت شهروندان، رعایت عدالت در ارائه خدمات و تقویت اعتماد عمومی باید از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد مدیریت شهری باشد.

شهاب، مردم‌محوری و تکریم شهروندان را از اصول اساسی مدیریت شهری دانست و تصریح کرد: مردم صاحبان اصلی شهر هستند و رضایت آنان باید در صدر اولویت‌های شهرداری قرار گیرد؛ از این رو درهای شهرداری باید به روی مردم باز باشد و مطالبات شهروندان با دقت و احترام پیگیری شود.

وی برنامه‌محوری و پرهیز از اقدامات مقطعی را از دیگر الزامات توسعه شهری عنوان کرد و گفت: شهر برای توسعه و پیشرفت به برنامه‌ای روشن، واقع‌بینانه و قابل ارزیابی نیاز دارد و تعیین اولویت‌ها، مدیریت منابع مالی و ارائه گزارش شفاف از عملکرد می‌تواند مسیر حرکت شهرداری را هدفمند کند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران همچنین بر ضرورت شفافیت، سلامت اداری و انضباط مالی تأکید کرد و افزود: رعایت دقیق قوانین و مقررات، شفافیت در قراردادها و نحوه هزینه‌کرد منابع، نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی دارد.

شهاب با اشاره به اهمیت تعامل میان شهرداری، شورای اسلامی شهر، فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های مردمی و نخبگان بیان کرد: هم‌افزایی و همکاری میان این مجموعه‌ها می‌تواند بسیاری از موانع پیش‌روی مدیریت شهری را برطرف کند.

وی نگاه بلندمدت به آینده شهر را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: مدیریت بهینه منابع و انرژی، توسعه فضای سبز متناسب با شرایط اقلیمی، کاهش آلایندگی‌ها، ارائه خدمات هوشمند به شهروندان و استفاده از انرژی‌های پاک باید در برنامه‌های آینده شهرداری مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین در اجرای پروژه‌های عمرانی اظهار داشت: با توجه به کاهش درآمدهای شهرداری‌ها در سال‌های اخیر، حرکت به سمت درآمدهای پایدار اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

شهاب افزود: شهرداری‌ها باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی کرده و برای هر فرصت، بسته مشخص سرمایه‌گذاری تهیه کنند تا زمینه حضور سرمایه‌گذاران و مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های شهری فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ساخت‌وسازهای غیرمجاز را از چالش‌های مهم مدیریت شهری برشمرد و تأکید کرد: جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و پیشگیری از بارگذاری جمعیتی خارج از طرح‌های مصوب باید با جدیت در دستور کار شهرداری‌ها قرار گیرد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران در پایان ضمن قدردانی مجدد از خدمات سید جمال محمدی و سرپرست شهرداری پیشوا، انتصاب شیرزاد یعقوبی را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد شهردار جدید با شناخت دقیق وضعیت موجود، گفت‌وگو با شهروندان و نخبگان، بهره‌گیری از تجربیات کارکنان شهرداری و تعامل مؤثر با شورای اسلامی شهر و فرمانداری، برنامه‌ای مدون و زمان‌بندی‌شده برای اداره شهر تدوین و اجرا کند.