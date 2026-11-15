به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، آلودگی هوا در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین معضلات زیست‌محیطی و دغدغه‌های جدی سلامت عمومی در کشور تبدیل شده است؛ معضلی که هر سال با آغاز فصل سرد و افزایش پایداری جو، بار دیگر بسیاری از کلان‌شهرها را درگیر می‌کند و نفس کشیدن را برای شهروندان دشوار می‌سازد. افزایش تردد خودروها، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، کیفیت نامناسب سوخت و انتشار آلاینده‌ها از سوی واحدهای صنعتی، در کنار پدیده گردوغبار، از جمله عواملی هستند که بر کیفیت هوای کشور تأثیر می‌گذارند.

در چنین شرایطی، کنترل منابع انتشار آلاینده، نوسازی خودروهای فرسوده، ارتقای کیفیت سوخت و مدیریت کانون‌های گردوغبار به ضرورتی جدی تبدیل شده است؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

در همین راستا خبرنگار مهر با «صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست» به گفت‌وگو پرداخت، تا آخرین وضعیت آلودگی هوا، اقدامات انجام‌شده برای مهار گردوغبار و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای کنترل منابع آلاینده را بررسی کنیم.

دو نیمه سال و دو چهره متفاوت آلودگی هوا

ترابی با اشاره به تفاوت عوامل مؤثر بر آلودگی هوا در نیمه نخست و دوم سال اظهار کرد: آلودگی هوا در دو نیمه سال باید به شکل متفاوتی بررسی شود؛ به‌طوری‌که در نیمه نخست سال بیشتر با موضوع گردوغبار مواجه هستیم، اما در نیمه دوم سال سایر منابع آلاینده هوا اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته افزود: در سال‌های گذشته به دلیل خشکسالی شدید، افزایش وقایع گردوغبار و آلودگی ناشی از ذرات را شاهد بودیم، اما امسال با توجه به بارش‌های مناسب در اغلب نقاط کشور، انتظار داریم تعداد این وقایع کاهش پیدا کند.

مقابله با گردوغبار با مشارکت چند دستگاه

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره اقدامات انجام‌شده برای کنترل پدیده گردوغبار گفت: ستاد ملی گردوغبار با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده و دستگاه‌هایی مانند سازمان منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی و وزارت بهداشت در آن همکاری دارند.

ترابی ادامه داد: هر سال اعتباری برای شناسایی و تثبیت کانون‌های مستعد گردوغبار اختصاص می‌یابد تا اقدامات لازم برای کنترل و مهار این کانون‌ها انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه منشأ همه گردوغبارهای کشور داخلی نیست، تصریح کرد: بخشی از کانون‌های گردوغبار منشأ داخلی و بخشی نیز منشأ منطقه‌ای و خارج از کشور دارند. همچنین فعالیت‌های صنعتی و تخریب سرزمین نیز می‌تواند در تشدید این پدیده مؤثر باشد.

خودروهای فرسوده؛ یکی از گره‌های اصلی آلودگی هوا

ترابی با اشاره به ضرورت کنترل منابع متحرک آلاینده اظهار کرد: در این بخش، موضوع سوخت و وسایل نقلیه اهمیت زیادی دارد و باید اسقاط خودروهای فرسوده که مصرف سوخت و آلایندگی بالایی دارند، با جدیت دنبال شود.

به گفته وی، مدیریت منابع متحرک و کاهش آلایندگی خودروها از جمله محورهای مهمی است که باید در برنامه‌های کنترل آلودگی هوا مورد توجه قرار گیرد.

سوخت پاک؛ ضرورتی که هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین استفاده از سوخت پاک را یکی دیگر از الزامات کاهش آلودگی هوا دانست و گفت: در زمینه استفاده از سوخت پاک هنوز به شرایط مطلوب نرسیده‌ایم، اما امیدواریم در بازه زمانی کوتاه بتوانیم در این زمینه به نتایج بهتری دست پیدا کنیم.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کیفیت سوخت در کنار وضعیت ناوگان حمل‌ونقل، از موضوعات مهم در مدیریت آلایندگی منابع متحرک به شمار می‌رود و بهبود آن می‌تواند در کاهش انتشار آلاینده‌ها مؤثر باشد.

صنایع آلاینده زیر ذره‌بین استانداردهای زیست‌محیطی

ترابی در ادامه با اشاره به منابع ثابت آلاینده خاطرنشان کرد: شناسایی منابع ثابت و الزام آنها به رعایت استانداردهای آلایندگی نیز از دیگر اقداماتی است که در راستای مدیریت آلودگی هوا دنبال می‌شود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به وضعیت پایتخت گفت: تهران یکی از آلوده‌ترین شهرهای کشور است.

اگرچه بارش‌های مناسب امسال می‌تواند تا حدی از شدت گردوغبار بکاهد، اما حل پایدار معضل آلودگی هوا همچنان به اجرای جدی برنامه‌های کنترلی، همکاری دستگاه‌های مسئول و نظارت مستمر بر منابع انتشار آلاینده وابسته است.