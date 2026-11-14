به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان گلستان در روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه نشان می‌دهد که دمای هوا در نقاط مختلف استان اختلاف قابل توجهی داشته و بیشترین دما به ۲۸ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

بر اساس این گزارش، آق‌قلا با ثبت بیشینه دمای ۲۸ درجه سانتی‌گراد در صدر گرم‌ترین مناطق استان قرار گرفت و پس از آن کلاله و مینودشت با ۲۷ درجه، گرم‌ترین ایستگاه‌های هواشناسی گلستان بودند.

در مقابل، پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه با ثبت کمینه دمای چهار درجه سانتی‌گراد سردترین نقطه گزارش‌شده استان بود و گرگان نیز حداقل دمای پنج درجه را تجربه کرد.

همچنین کمینه و بیشینه دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان به این شرح است:

انبارالوم ۶ تا ۲۵ درجه، مراوه‌تپه ۱۲ تا ۲۵ درجه، گنبدکاووس ۸ تا ۲۶ درجه، هاشم‌آباد ۷ تا ۲۶ درجه، بندرترکمن ۸ تا ۲۵ درجه، اینچه‌برون ۸ تا ۲۵ درجه، علی‌آبادکتول ۸ تا ۲۵ درجه، بندرگز ۸ تا ۲۵ درجه و کارکنده ۶ تا ۲۴ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

بر اساس این آمار، اختلاف دمای کمینه و بیشینه در برخی مناطق استان به بیش از ۲۰ درجه می‌رسد.