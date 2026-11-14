به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای حمل‌ونقل استان قزوین با تأکید بر نقش این بخش در تکمیل زنجیره تولید اظهار کرد: حمل‌ونقل صنعتی مهم و مکمل بخش تولید است و باید مسائل و مشکلات فعالان این حوزه به‌صورت دقیق شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

وی افزود: استفاده از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل استان در جابه‌جایی کالاهای تولیدی باید در اولویت قرار گیرد و این موضوع با بررسی دقیق ظرفیت‌های موجود دنبال شود.

استاندار قزوین با اشاره به فعالیت حدود ۱۵ هزار راننده حرفه‌ای در استان بیان کرد: با احتساب خانواده‌های این رانندگان، جمعیتی حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر با این بخش ارتباط دارند و فعالان حمل‌ونقل سهم مهمی در چرخه اقتصادی استان ایفا می‌کنند.

نوذری با قدردانی از تلاش رانندگان در شرایط دشوار اقتصادی و دوران جنگ گفت: رانندگان در حوزه‌های مختلف از جمله جابه‌جایی کالا و خدمات‌رسانی به زائران اربعین نقش مؤثری داشته‌اند و با وجود افزایش هزینه‌ها و مشکلات اقتصادی، به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

وی با بیان اینکه حمل‌ونقل در کنار صنعت و کشاورزی از بخش‌های مؤثر در تأمین امنیت غذایی کشور است، تصریح کرد: تولید محصولات صنعتی و کشاورزی بدون جابه‌جایی کالا تکمیل نمی‌شود و رانندگان حلقه اتصال تولیدکنندگان به بازار مصرف هستند.

پیگیری مطالبات رانندگان در نشست‌های سه‌ماهه

استاندار قزوین از برگزاری نشست‌های فصلی با نمایندگان تشکل‌های صنفی رانندگان خبر داد و گفت: هر سه ماه یک‌بار نشستی با نمایندگان تشکل‌ها و فعالان حمل‌ونقل برگزار می‌شود تا مسائل و مطالبات آنان به‌صورت مستقیم مطرح و پیگیری شود.

نوذری افزود: کارگروهی تخصصی با مسئولیت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تشکیل می‌شود تا موضوعات و مشکلات این حوزه را دنبال کند و مسائل مطرح‌شده تا رسیدن به نتیجه پیگیری شوند.

وی با اشاره به ضرورت بررسی مشکلات حمل‌ونقل در ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: موضوعاتی مانند حمل‌ونقل وانت‌بارها، جابه‌جایی محصولات کشاورزی و دامی و مسائل مربوط به بارنامه باید با حضور دستگاه‌های مرتبط بررسی شود.

استاندار قزوین همچنین بر حضور نماینده تشکل‌های حمل‌ونقل در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: مطالبات مشترک فعالان این حوزه باید در این شورا مطرح شود تا برای رفع موانع موجود تصمیم‌گیری شود.

حل مشکلات فعالان اقتصادی در دستور کار استانداری

نوذری با اشاره به برگزاری نشست‌های مستمر با فعالان بخش خصوصی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: تأکید کرده‌ام در هر جلسه نمایندگان ۱۰ واحد بزرگ از بخش‌های مختلف صنعت و خدمات حضور داشته باشند تا مشکلات آن‌ها به‌صورت مستقیم مطرح و برای رفع موانع تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در دستور کار قرار گرفته و تلاش شده است با ارتباط مستقیم با بخش خصوصی، موانع فعالیت واحدهای اقتصادی برطرف شود؛ حتی در شرایط جنگ نیز پیگیری مشکلات تولیدکنندگان متوقف نشد.

استاندار قزوین از بررسی اختصاصی مسائل حمل‌ونقل در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد و خاطرنشان کرد: مطالبات فعالان این صنعت باید به‌صورت دقیق شناسایی شود تا در نشستی ویژه، راهکارهای اجرایی برای رفع آن‌ها بررسی و پیگیری شود.

نوذری در پایان تأکید کرد: مشکلاتی که در حوزه اختیارات استان قرار دارد از طریق دستگاه‌های اجرایی پیگیری می‌شود و مسائل ملی نیز با هماهنگی و مکاتبه با مراجع مسئول دنبال خواهد شد.