به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان طهر شنبه با حضور، عضو هیئت عامل و راهبر حوزه ریاست، پروژه‌های راهبردی و روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، علی فتحی، مشاور ریاست و مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان و فرمانده پلیس راه استان برگزار شد.

در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های فریبرز مرادی که پس از حدود ۳۳ سال خدمت در مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به افتخار بازنشستگی نائل شد، علی خجسته به‌عنوان سرپرست جدید این اداره‌کل معرفی شد.

مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران و کارکنان اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان و جمعی از فعالان حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز در این مراسم حضور داشتند.