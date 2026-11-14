به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حراست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ظهر شنبه در این آیین ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع صمیمی اهالی روستای بنیاد، با تأکید بر اینکه مدارس زیربنای پیشرفت هر جامعه‌ای هستند، گفت: مدرسه تنها یک فضای آموزشی نیست، بلکه کانون امید، زندگی و پویایی در روستاهاست. دیدن لبخند دانش‌آموزانی که امروز از کانکس‌های فرسوده به این فضای مدرن و مجهز منتقل شده‌اند، بزرگ‌ترین پاداش برای خادمان نظام تعلیم و تربیت است.

کیقباد شهرکی افزود: سازمان نوسازی مدارس کشور با تمام توان در کنار استان‌هاست تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، هیچ دانش‌آموزی در کشور به دلیل کمبود فضای آموزشی دغدغه‌ای نداشته باشد.

توسعه زیرساخت‌های آموزشی، گامی استوار در مسیر عدالت آموزشی

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت حذف مدارس کانکسی و فرسوده اظهار کرد: افتتاح دبستان شهید اسماعیلی روستای بنیاد نمونه‌ای بارز از عزم جدی دولت و سازمان نوسازی مدارس در جهت تحقق عدالت آموزشی و محرومیت‌زدایی از چهره روستاهای کشور است. این مدرسه با زیربنای ۹۰۰ متر مربع و برخورداری از ۶ کلاس استاندارد و هوشمند، شرایطی ایمن، استاندارد و شایسته را برای تحصیل فرزندان این خطه فراهم کرده است.

ابراهیم احمدی ضمن تقدیر از همکاری مسئولین استانی و همکاران سازمان افزود: وجود امکانات نوین آموزشی و همچنین احداث چمن مصنوعی در حیاط مدرسه، بستری مناسب برای پرورش جسم و روح دانش‌آموزان روستایی است تا ان‌شاءالله شاهد شکوفایی استعدادهای درخشان این منطقه باشیم.

این پروژه آموزشی با زیربنای ۹۰۰ متر مربع در قالب ۶ کلاس درس استاندارد، مجهز به تجهیزات هوشمند آموزشی و تمامی امکانات مورد نیاز دانش‌آموزان احداث شده است. همچنین با هدف توسعه فعالیت‌های ورزشی و ایجاد نشاط در بین آینده‌سازان این دیار، یک قطعه زمین چمن مصنوعی دانش‌آموزی نیز در حیاط این مدرسه احداث و به بهره‌برداری رسید.

تا پیش از این، دانش‌آموزان و خانواده‌های روستای بنیاد سال‌ها در مدارس کانکسی و شرایط سخت به تحصیل مشغول بودند و مشکلات و مشقت‌های فراوانی را تحمل می‌کردند. با افتتاح این مجتمع آموزشی مجهز، موجی از شور، شوق و امید در میان اهالی روستا طنین‌انداز شده و به گفته اهالی، روستای بنیاد جانی نو و تازه به خود گرفته است؛ به گونه‌ای که حال و هوای روستا کاملاً دگرگون شده و شور و نشاط کودکان در حیاط و زمین چمن جدید مدرسه، تصویری ماندگار از توسعه و امید را به نمایش گذاشت.

این مراسم با اجرای برنامه‌های شاد توسط دانش‌آموزان و بازدید مسئولان از کلاس‌های درس هوشمند و امکانات مدرسه به پایان رسید.