سیده فاطمه کریمی با تشریح فعالیت‌های شبکه بانور در عملیات نهضت خونخواهی امام شهید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از شهادت امام شهید، ساماندهی ظرفیت بانوان کنشگر را با هدف ایجاد حرکتی منسجم و مستمر در دستور کار قرار دادیم تا زنان در محیط خانواده، محله، مسجد و فضای رسانه‌ای نقش فعال‌تری ایفا کنند.

وی با بیان اینکه اجتماعات مردمی محور اصلی این عملیات هستند، افزود: موکب‌های تبیین بانور در کنار این اجتماعات فعالیت می‌کنند و با فراهم کردن زمینه گفتگو، روشنگری و تبیین مسائل، به تقویت حضور آگاهانه مردم کمک می‌کنند.

کریمی تأکید کرد: هدف اصلی، صرفاً برگزاری برنامه‌های جانبی نیست، بلکه تقویت مشارکت آگاهانه و مطالبه‌گرانه مردم در اجتماعات است.

تغییر رویکرد بانور از برنامه‌محوری به مسئله‌محوری

مسئول بانور گلستان با اشاره به تفاوت رویکرد جدید با فعالیت‌های فرهنگی مرسوم گفت: در این الگو، بانوان تنها مخاطب یا مجری برنامه‌های از پیش تعیین‌شده نیستند، بلکه باید بتوانند مسائل پیرامون خود را شناسایی کنند، برای آنها ایده داشته باشند و در طراحی و هدایت حرکت‌های اجتماعی مشارکت کنند.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم بانور از یک مجموعه ارتباطی و تشکیلاتی به شبکه‌ای پویا از بانوان کنشگر تبدیل شود؛ شبکه‌ای که فعالیت آن به مناسبت‌ها و برنامه‌های مقطعی محدود نماند و در سطح محلات و فضای رسانه‌ای استمرار داشته باشد.

آموزش هزار بانوی گلستانی در ۱۰ نشست تبیینی

کریمی آموزش و شبکه‌سازی را از مقدمات اصلی فعالیت بانور دانست و اظهار کرد: در گام نخست، تبیین مأموریت و ایجاد درک مشترک میان اعضا دنبال شد و پس از آن، آموزش و سازماندهی نیروها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: تاکنون ۱۰ نشست آموزشی و تبیینی در مناطق شرق، غرب و مرکز استان برگزار شده که حدود هزار نفر از آموزش‌های آن بهره‌مند شده‌اند.

به گفته مسئول بانور گلستان، در این برنامه‌ها از ظرفیت استادانی همچون حاج عظیم، استاد راجی، سردار غضنفری و حجت‌الاسلام کشوری و همچنین استادان استانی از جمله سلیمان‌دوست، بهرامی و حاجیلری استفاده شده است.

کریمی، آموزش شیوه‌های تبیین، مهارت‌های گفتگو و چگونگی پاسخگویی به پرسش‌ها و شبهات را از محورهای این نشست‌ها برشمرد.

وی با اشاره به سازماندهی رسانه‌ای بانوان گفت: گروه «رزمنده باش گلستان» با بیش از ۸۰۰ عضو، بستر ارتباطی برای انتقال محتوای فکری، انتشار بسته‌های رسانه‌ای و هماهنگی فعالیت بانوان است.

وی افزود: سازماندهی نیروها در سه سطح راهبری، سرشبکه و روشنگر نیز دنبال شده تا آموزش‌های ارائه‌شده به فعالیت‌های عملی و میدانی تبدیل شود.

ثبت‌نام ۳۶۰۰ نفر برای حضور در موکب‌های تبیینی

مسئول بانور گلستان با اشاره به استقبال بانوان از فعالیت‌های میدانی اظهار کرد: در مرحله نخست، حدود سه هزار و ۶۰۰ نفر برای مشارکت در رزم تبیین و فعالیت در موکب‌های بانور استان ثبت‌نام کردند که این میزان استقبال، ظرفیت قابل توجه بانوان برای حضور در عرصه‌های اجتماعی را نشان می‌دهد.

کریمی پویش‌هایی همچون «رزم پلاکاردی»، «علی‌الاصول» و «بیرق بیعت» را از جمله برنامه‌های میدانی این شبکه عنوان کرد و گفت: پویش‌های «یک سؤال، هزاران جواب»، «قصه هر نفر از این میدان» و «میراث آیت‌الله خامنه‌ای» نیز با هدف تقویت روایتگری و مطالبه‌گری در موضوع خونخواهی دنبال شده‌اند.

وی همچنین از اجرای طرح «خانه‌به‌خانه» خبر داد و اظهار کرد: این طرح با الهام از سیره حضرت زهرا(س) در مراجعه به خانه انصار و دعوت آنان به دفاع از ولایت طراحی شده است.

به گفته وی، در این برنامه بانوان با حضور در منازل و برقراری ارتباط مستقیم با خانواده‌ها، زمینه آگاهی‌بخشی و مشارکت بیشتر مردم در اجتماعات را فراهم می‌کنند.

مشارکت بیش از ۳۰۰ نفر در عملیات رسانه‌ای قبس

کریمی با تشریح فعالیت‌های رسانه‌ای بانور در قالب عملیات قبس گفت: در این بخش تلاش شده است فعالیت بانوان از انتشار صرف محتوا فراتر برود و با فعال‌سازی صفحات شخصی، تولید و بازنشر روایت‌های تبیینی و جذب افراد جدید، دامنه اثرگذاری رسانه‌ای افزایش یابد.

وی افزود: در عملیات رسانه‌ای جاری بیش از ۳۰۰ نفر مشارکت دارند و در کنار بانوان فعال، نوجوانان و جوانان نیز در این عرصه نقش‌آفرینی می‌کنند.

معلمان، هنرمندان و ورزشکاران به جمع کنشگران بانور پیوستند

مسئول منطقه‌ای بنیاد هدایت یکی از دستاوردهای این حرکت را ورود گروه‌های جدید اجتماعی به عرصه فعالیت‌های فرهنگی و تبیینی دانست و گفت: استادان حوزه و دانشگاه، معلمان، ورزشکاران، هنرمندان و حتی بانوان فعال در مشاغل مختلف از جمله رانندگان به این جریان پیوسته‌اند.

وی ادامه داد: بخشی از این افراد به‌صورت داوطلبانه و برخی نیز با دعوت مجموعه وارد میدان شده‌اند و تلاش شده متناسب با تخصص، توانمندی و ارتباطات اجتماعی هر فرد، مسئولیت مشخصی برای مشارکت در فعالیت‌های تبیینی تعریف شود.

ضرورت عبور از مشارکت مقطعی به فعالیت خودجوش محله‌ای

کریمی مهم‌ترین چالش پیش‌روی بانور را تبدیل حضور گسترده بانوان به فعالیت‌های مستقل و مستمر در محلات عنوان کرد و گفت: هدف این نیست که هسته‌های مردمی همواره منتظر دریافت برنامه و محتوا از ستاد باشند، بلکه باید توانایی شناسایی مسائل محیطی و طراحی برنامه متناسب با نیازهای هر محله را به دست آورند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های این شبکه افزود: دسترسی به محتوای به‌روز، آموزش‌های کاربردی، انتقال تجربه‌های موفق میان استان‌ها و برخورداری از اختیار عمل بیشتر برای اجرای ایده‌های بومی، از نیازهای اساسی این مسیر است؛ زیرا شرایط و اقتضائات هر شهرستان و محله با مناطق دیگر تفاوت دارد.

مسئول بانور استان گلستان خاطرنشان کرد: ظرفیت بانوان زمانی به سرمایه‌ای مؤثر در جامعه تبدیل می‌شود که حضور آنان از مشارکت در برنامه‌های مقطعی فراتر برود و به کنشگری آگاهانه و مستمر برسد. بر همین اساس، تربیت بانوانی که بتوانند در محلات و فضای رسانه‌ای نقش طراح، راهبر و پیش‌برنده حرکت‌های مردمی را برعهده بگیرند، از اهداف اصلی این شبکه است.