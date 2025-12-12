سبک زندگی دینی و اسلامی را به صورت زیبا و جذاب روایت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر میرمحمدیان بعد از ظهر جمعه در رویداد ناتو رسانههای بانور» که به یاد و خاطره خبرنگار شهیده فرشته باقری برگزار شد، با اشاره به لزوم روایت سبک زندگی اسلامی در برابر فرهنگهای غیر دینی، گفت: باید به جای اثبات، سبک زندگی دینی خود را به صورت زیبا و جذاب روایت کنیم. هر فرد وقتی زندگی دینی را روایت میکند، خود به خود آن را میپذیرد.
وی در ادامه افزود: مثالهای زیادی از سبک زندگی اسلامی وجود دارد که میتواند به جامعه معرفی شود، مثل مفهوم حجاب که نه تنها یک دستور دینی است، بلکه باعث ایجاد امنیت و کرامت برای فرد میشود.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اهمیت حفظ ارزشهای دینی در جامعه گفت: در گذشته، رفتارهای دینی به صورت طبیعی در جامعه جاری بود، اما اکنون با گسترش رفتارهای غیر دینی در جامعه، نیاز به ترویج و روایت آنها بیش از پیش احساس میشود.
حجتالاسلام میرمحمدیان همچنین به اهمیت تعلقات خانوادگی و اجتماعی در شکلگیری شخصیت افراد اشاره کرد و افزود: ما باید از تعلقات و روابط خانوادگی خود که باعث تقویت شخصیت میشود، بیشتر بهره ببریم.
این رویداد با حضور بانوان و جوانان فعال رسانهای از مساجد سراسر استان در اردوگاه شهید رجایی فریدونکنار برگزار شد.
