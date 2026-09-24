به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاریمکی عصر پنجشنبه در کارگاه آشنایی با اهداف جنگ شناختی در حوزه زنان ویژه رابطین بانور مساجد شهری و روستایی در فردوس با اشاره به فعالیت جریان دخترانه در استان گفت: گروه دختران حاج قاسم با عضویت بیش از چهار هزار و ۲۷۰ نفر، رتبه نخست کشور جذب نوجوان دختر را دارد و تاکنون محصولات و آثار خوبی نیز در ایام جنگ تولید کرده که میتوان این ظرفیت را در سطح کشور نیز معرفی کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت رسانهای مردم، گفت: گاهی یک تصویر ساده که توسط یک شهروند ثبت میشود، میتواند فراتر از مرزهای استان و کشور بازتاب پیدا کند و به یک روایت مؤثر تبدیل شود.
سالاریمکی ادامه داد: هر فردی میتواند در میدان روایتگری نقشآفرین باشد و حتی سادهترین ابزارها میتوانند در جنگ شناختی به یک وسیله مؤثر تبدیل شوند.
وی با بیان اینکه باید از ظرفیتهای موجود استفاده کرد، اظهار داشت: امروز تمام ابزارها و آموزشهای لازم برای تولید تصویر و محتوای مناسب در فضای مجازی در دسترس است و بانوان میتوانند بدون حضور فیزیکی در کلاسهای تخصصی، از طریق همین ظرفیتها آموزش ببینند و تولید محتوا کنند.
جنگ شناختی با محوریت هویت زنان دنبال میشود
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به نقش زنان در جنگ شناختی، بیان کرد: بخش مهمی از این جنگ حول محور زنان و مسئله هویت آنان شکل گرفته است و دشمن تلاش کرده از موضوعات مرتبط با مسأله زن برای ایجاد فاصله میان ذائقه نسل جدید و هویت دینی و ملی آنها استفاده کند.
وی با اشاره به روند تاریخی سیاستهای مرتبط با استفاده ابزاری از زن گفت: از اواخر دوره قاجار جریانهایی برای تغییر هویت دینی جامعه شکل گرفت و این روند در دوره رضاخان و سپس در قالبهای مختلف و امروز با محوریت برنامههای رسانهای و فضای مجازی ادامه پیدا کرد.
حجت الاسلام سالاریمکی افزود: در سالهای اخیر نیز موضوعاتی مانند «کشف حجاب یواشکی»، «چهارشنبههای سفید» و سپس دختران خیابان انقلاب مطرح شد و در ادامه، موضوع حجاب به یکی از محورهای اصلی مناقشه سیاسی و جنگ رسانهای تبدیل شد.
وی ادامه داد: امروز زنان در فضای مجازی و عرصه اجتماعی میتوانند منشأ اثر باشند؛ همانطور که یک ورزشکار زن با انتخاب چادر برای حضور روی سکوی قهرمانی میتواند تصویری متفاوت و اثرگذار از هویت خود ایجاد کند.
روایتهای مردمی میتواند به هویت ملی کمک کند
سالاریمکی با بیان اینکه هر وسیلهای در میدان جنگ میتواند به ابزار اثرگذاری تبدیل شود، اظهار داشت: همانگونه که یک رزمنده در شرایط سخت از امکانات ساده برای غلبه بر دشمن استفاده میکرد، امروز نیز باید یاد بگیریم از تلفن همراه، تصویر، پادکست، متن و سایر ابزارهای رسانهای برای دفاع از ارزشهای خود استفاده کنیم.
وی با اشاره به تفاوت سبک زندگی نسل جدید با نسلهای گذشته، گفت: مادر نسل گذشته ایثار و شهادت و تجربه انقلاب و دفاع مقدس رشد کرده است، اما نسل جدید از نخستین سالهای زندگی با فضای مجازی و الگوهای رسانهای جهانی مواجه بوده است؛ بنابراین اقتضائات تعامل با آنها متفاوت هست و نمیتوان با همان ادبیات و روشهای گذشته با این نسل سخن گفت.
حجتالاسلام سالاریمکی افزود: زن امروز در کنار حضور در عرصههای علمی و اجتماعی بهعنوان پزشک، جراح یا مهندس، در معرض حجم گستردهای از تبلیغات و محتوای فضای مجازی قرار دارد؛ ازاینرو باید متناسب با زیست جدید این نسل، برنامههای فرهنگی و رسانهای طراحی و اجرا شود.
حجاب بخشی از مسئله هویت در جنگ شناختی است
وی با اشاره به داستان حضرت آدم و حوا بیان کرد: موضوع پوشش و حجاب تنها یک مسئله ظاهری نیست، بلکه با هویت انسان و نگاه او به خود و جهان ارتباط دارد و دشمن هم در جنگ شناختی تلاش میکند همین لایههای هویتی را هدف قرار دهد.
وی با بیان اینکه چراکه دشمن نیز در حوزه قرآن، فرهنگ و مطالعات دینی کار پژوهشی و رسانهای انجام میدهد، گفت: بانوان باید خود را به ابزارهای رسانهای مجهز کنند و در حد خواندن، نوشتن، تولید تصویر، پادکست و سایر قالبهای رسانهای مهارت داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه امروز جنگ شناختی در حوزه زنان جدی است و بانوان میتوانند در این میدان نقشآفرینی کنند، افزود: اگر قرار است در این جنگ نقشآفرین باشیم، نباید تنها مصرفکننده محصولات رسانهای دیگران باشیم، بلکه باید با تولید روایت و محتوا، در فضای مجازی برای دفاع از هویت، ارزشها و حقیقت حضور فعال داشته باشیم.
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