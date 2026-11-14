به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی بعدازظهر شنبه در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان که در سالن جلسات فرمانداری این شهر برگزار شد، با قدردانی از تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان شهرستان، اظهار کرد: اعتبارات و منابع مالی پروژه‌ها محدود به اعتبارات استانی نیست و برای پیشبرد طرح‌های عمرانی باید از ظرفیت منابع ملی و سایر ردیف‌های اعتباری نیز استفاده کرد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محدودیت اعتبارات استانی افزود: منابع استانی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای عمرانی شهرستان نیست و لازم است مدیران دستگاه‌ها با پیگیری مستمر، زمینه جذب اعتبارات ملی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی را فراهم کنند.

تکمیل شبکه فاضلاب لنگرود از اولویت‌های مهم زیرساختی شهرستان است

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت فاضلاب شهری گفت: یکی از موضوعاتی که به‌صورت جدی دنبال می‌کنیم، اجرای طرح فاضلاب لنگرود است؛ چراکه در حال حاضر بخش قابل توجهی از فاضلاب منازل و واحدهای مسکونی به‌صورت مستقیم وارد محیط می‌شود و این مسئله از مشکلات مهم زیرساختی شهر به شمار می‌رود.

لاهوتی با اشاره به منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای این پروژه تصریح کرد: در این بخش، ۴۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات فصل یک بودجه و ۶۰۰ میلیارد تومان نیز از طریق اعمال ماده ۵۶ پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه مراحل مربوط به تأمین مالی از طریق بانک ملت در حال پیگیری است، خواستار تسریع در تکمیل مدارک و ارائه اسناد مورد نیاز شد و افزود: باید با جدیت این روند را دنبال کنیم تا منابع پیش‌بینی‌شده هرچه سریع‌تر به پروژه اختصاص پیدا کند و طرح فاضلاب به مرحله اجرایی مؤثرتری برسد.

پروژه‌های راه‌سازی با استفاده از منابع مختلف اعتباری دنبال می‌شود

نماینده مردم لنگرود در مجلس با اشاره به پروژه‌های راه‌سازی و زیرساختی شهرستان اظهار کرد: بخشی از طرح‌های عمرانی، به‌ویژه پروژه‌های راه‌سازی و آسفالت، از محل اعتبارات استانی تأمین نمی‌شوند و برای اجرای آن‌ها از ظرفیت منابع مختلف استفاده می‌کنیم.

وی افزود: منابع بنیاد مسکن، اعتبارات محرومیت‌زدایی و ظرفیت‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی نیز در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است و لازم است دستگاه‌های مربوطه برای جذب و وصول این منابع پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

لاهوتی با اشاره به پروژه‌های کنارگذر شهرستان گفت: چند پروژه در حوزه کنارگذرها و راه‌های ارتباطی داریم که هرکدام از محل اعتبارات متفاوتی دنبال می‌شوند و باید روند اجرایی آن‌ها با جدیت پیگیری شود.

وی همچنین با اشاره به یکی از پروژه‌های مرتبط با بخش آب و کشاورزی بیان کرد: بر اساس ظرفیت پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، اجرای این طرح به شرکت آب نیرو واگذار شده و امسال نیز ۵۰ میلیارد تومان برای مطالعات آن در نظر گرفته شده است. اجرای این پروژه می‌تواند بخشی از مشکلات حوزه آب کشاورزی شهرستان را برطرف کند.

تعیین تکلیف پروژه‌های درمانی و آموزشی باید با جدیت دنبال شود

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به پروژه‌های حوزه سلامت اظهار کرد: بیمارستان شهید حسین‌پور و سایر طرح‌های مرتبط با حوزه درمان از جمله موضوعاتی هستند که باید روند تأمین اعتبار و تکمیل آن‌ها با جدیت دنبال شود.

لاهوتی همچنین با اشاره به وضعیت خوابگاه دانشجویی و برخی طرح‌های آموزشی گفت: پیگیری برای استفاده از ظرفیت مولدسازی در راستای تعیین تکلیف این پروژه‌ها نیز در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با همراهی دستگاه‌های مسئول، مشکلات موجود برطرف شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به خانه‌های بهداشت و زیرساخت‌های خدماتی افزود: پروژه‌های حوزه سلامت نباید به دلیل محدودیت منابع متوقف بمانند و لازم است مسئولان مربوطه برای تأمین اعتبار و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام تلاش کنند.

لاهوتی با اشاره به یکی از مشکلات زیرساختی حوزه آب شرب شهرستان گفت: موضوع تأمین آب آشامیدنی در مسیر ۱۱ و نیم کیلومتری بین لاهیجان و لنگرود از جمله مسائلی است که باید تعیین تکلیف شود.

تکمیل سالن‌های ورزشی نیمه‌تمام نیازمند پیگیری اعتبارات است

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت پروژه‌های ورزشی شهرستان اظهار کرد: چند سالن ورزشی نیمه‌تمام در شهرستان وجود دارد که باید برای تکمیل آن‌ها برنامه‌ریزی و اقدام شود.

وی با اشاره به سالن‌های ورزشی بالاچاک، خالکیاس و ملات و همچنین سالن ورزشی عظیم‌محله افزود: تکمیل این پروژه‌ها باید با استفاده از ظرفیت‌های اعتباری دستگاه‌های مربوطه دنبال شود. سالن عظیم‌محله نیز از محل اعتبارات نوسازی در حال پیگیری است.

لاهوتی با اشاره به استخر فرهنگیان و ضرورت تعیین تکلیف آن ادامه داد: در حوزه ورزش، دو زمین چمن نیز در دستور کار قرار دارد که قرار است از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی برای اجرای آن‌ها استفاده شود.

همدلی مدیران شهرستان شرط عبور از محدودیت‌های اعتباری است

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت همدلی و همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: همه مسئولان باید در کنار یکدیگر باشند؛ چراکه بخش مهمی از اقدامات و پیشرفت‌های شهرستان حاصل تلاش و پیگیری مجموعه مدیران و کارشناسان دستگاه‌های مختلف است.

وی با قدردانی از تلاش مسئولان در حوزه‌های مختلف، از جمله پیگیری‌های صورت‌گرفته برای تکمیل پروژه‌های ورزشی و فعالیت‌های بخش کشاورزی، افزود: زحمات مدیران و مجموعه کارکنان دستگاه‌ها را می‌بینم و قدردان تلاش‌های آنان هستم.

لاهوتی با اشاره به شرایط خاص کشور و دشواری‌های تأمین منابع مالی بیان کرد: با وجود محدودیت‌ها، تلاش‌های خوبی در سطح شهرستان انجام شده و لازم است این روند با هماهنگی و تعامل بیشتر ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه پیگیری پروژه‌ها در سطح ملی نیازمند حضور و مطالبه‌گری مستمر است، بیان کرد: برای تأمین منابع و پیشبرد طرح‌های شهرستان بارها به تهران مراجعه کرده‌ام و این پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد. در شرایطی که محدودیت‌های اعتباری و مشکلات اداری وجود دارد، باید از ظرفیت‌های نظارتی و قانونی نیز برای به نتیجه رساندن مطالبات مردم استفاده کنیم.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در پایان با قدردانی مجدد از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان تأکید کرد: آنچه امروز برای پیشبرد امور شهرستان اهمیت دارد، حفظ همدلی، همکاری و تلاش جمعی است تا بتوانیم پروژه‌های نیمه‌تمام را به سرانجام برسانیم و مشکلات مردم را کاهش دهیم.