به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین رمضانی، شامگاه پنجشنبه در دویست و پنجاه و هفتمین تجمع مردم لنگرود، با اشاره به اهمیت انجام تکالیف دینی در کنار حضور در میدان و اجتماعات مردمی اظهار کرد: ما حق نداریم به بهانه حضور در میدان اجتماعات، نماز صبح و سایر واجبات دینی را کنار بگذاریم یا نگران باشیم که برخی کارهای خیر از دستمان برود. آنچه اهمیت دارد، انجام وظیفه و تکلیف واجب است؛ حتی اگر در این مسیر از انجام برخی مستحبات بازبمانیم.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اهمیت توجه به نمازهای واجب افزود: گاهی در میان شور و هیجان حضور در اجتماعات، ممکن است از یک نکته مهم غافل شویم و آن توجه به واجبات الهی است. نگاه ما به قرآن و دستورات دینی نباید نگاهی گزینشی باشد، بلکه باید همه ابعاد تکالیف الهی را در زندگی خود مورد توجه قرار دهیم.

آیته الله رمضانی با اشاره به آیه ۲۴ سوره توبه بیان کرد: خداوند در این آیه می‌فرماید اگر پدران، فرزندان، همسران، خویشاوندان، اموال و تجارت‌هایی که به آن علاقه دارید، در نزد شما محبوب‌تر از خدا، پیامبر و جهاد در راه خدا باشند، باید منتظر فرمان و عذاب الهی باشید؛ چراکه خداوند قوم فاسق را هدایت نمی‌کند.

وی ادامه داد: هرکدام از ما باید خودمان را با این آیه بسنجیم. اگر کسی جنگ و جهاد در راه خدا را کمتر از علاقه‌اش به خانواده، همسر، فرزندان و عزیزان خود دوست داشته باشد، با هشدار جدی قرآن مواجه است. محبت به خدا و دفاع از دین باید در عمل نیز خودش را نشان دهد، نه اینکه تنها در زبان و شعار باقی بماند.

مسئولان باید خود را با میدان و فرماندهان هماهنگ کنند

وی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به شرایط جامعه و مطالبات مردم گفت: مسئولان و سیاستمداران ما باید این آیات را بفهمند و بر اساس آن موضع‌گیری کنند. دیپلمات ما نیز باید بداند که در چه شرایطی قرار داریم و با چه دشمنی مواجه هستیم. باید با اقتدار و صلابت پای میز مذاکره حاضر شویم و دشمن بداند که ملت ما مرد میدان است.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه دیپلماسی با فرماندهان افزود: یکی از مسئولان وزارت امور خارجه هفته گذشته به منزل ما آمده بود. در آن دیدار درباره ضرورت هماهنگی با فرماندهان صحبت شد و تأکید کردم هر آنچه فرماندهان تشخیص می‌دهند و در شرایط جنگی لازم می‌دانند، باید مورد توجه قرار گیرد.

آیته الله رمضانی با بیان اینکه برخی از افراد در دستگاه دیپلماسی با چنین رویکردی موافق نبودند، تصریح کرد: عده‌ای از دیپلمات‌ها و مسئولان حاضر در سفارتخانه‌ها معتقد بودند که این اقدامات با اصول دیپلماسی سازگار نیست، اما من از این موضوع خوشحال شدم که در وزارت امور خارجه نیز این نگاه در حال تقویت است که در شرایط جنگی، تصمیم‌گیری‌های میدان و نظر فرماندهان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: شرایط امروز، شرایط عادی نیست و همه مسئولان باید این واقعیت را درک کنند. اگر همه مسئولان ما چنین نگاهی داشتند و شرایط را به‌درستی تشخیص می‌دادند، نباید این‌همه زمان از دست می‌رفت و هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌شد.

حضرت زهرا(س) برای دفاع از ولایت از همه داشته‌های خود گذشت

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به فرارسیدن شب شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و جایگاه ایشان در دفاع از ولایت اظهار کرد: حضرت زهرا(س) الگوی امام زمان(عج) است. باید ببینیم چرا آن حضرت برای دفاع از دین، ولایت و امام خود از همه داشته‌هایش گذشت.

وی افزود: حضرت زهرا(س) آبرو، عظمت، عزت و جایگاه خود را در مسیر دفاع از امام زمان خویش فدا کرد. ایشان تنها یادگار پیامبر اکرم(ص) بود و اگر سکوت می‌کرد، همچنان مردم به خانه ایشان مراجعه می‌کردند و به جایگاه و منزلت آن حضرت احترام می‌گذاشتند، اما زمانی که امام خود را تنها دید، با تمام وجود به میدان آمد و برای دفاع از ولایت هزینه داد.

آیته الله رمضانی با تأکید بر اینکه سیره حضرت زهرا(س) باید سرمشق جامعه اسلامی باشد، گفت: آن حضرت با خطبه‌ها و روشنگری‌های خود در مدینه و دیگر عرصه‌ها، مسیر حق و حقیقت را برای مردم تبیین کرد و به ما آموخت که دفاع از ولایت، تنها به ادعا و شعار نیست، بلکه گاهی انسان باید تمام اعتبار و جایگاه خود را در این مسیر به میدان بیاورد.

خون شهدا جامعه را برای ادامه مسیر بیدار کرد

وی با اشاره به سال‌ها روشنگری رهبر شهید درباره استکبارستیزی و ضرورت ایستادگی در برابر آمریکا اظهار کرد: رهبر شهید ما نزدیک به ۳۷ سال و با احتساب دوران مسئولیت پیش از رهبری، حدود ۵۰ سال برای مردم از استکبارستیزی، دشمنی آمریکا و ضرورت اقتدار و پایداری در برابر دشمن سخن گفتند.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: ایشان بارها درباره این مسائل فریاد زدند و مسیر را برای مسئولان و مردم روشن کردند، اما برخی افراد و حتی بعضی مسئولان به این هشدارها توجه نکردند. زمانی رسید که مشاهده کردند کلام و روشنگری برای برخی افراد اثرگذاری لازم را ندارد و اینجاست که خون شهید می‌تواند جامعه را برانگیخته و بیدار کند.

آیته الله رمضانی با اشاره به نقش خون شهدا در شکل‌گیری اجتماعات مردمی افزود: اجتماعاتی که امروز شاهد آن هستیم، به برکت خون شهدا شکل گرفته است و باید قدر این روزها و شب‌ها را بدانیم. حضور در این میدان، مسئولیتی است که بر عهده ما قرار گرفته و باید تا جایی که توان داریم، آن را ادامه دهیم.

دعا و تضرع در کنار ایستادگی در میدان ضروری است

وی با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) درباره قوم بنی‌اسرائیل بیان کرد: طبق این روایت، عذابی برای بنی‌اسرائیل مقرر شده بود، اما آنان پس از مدتی با ضجه، دعا و تضرع به درگاه خداوند، زمینه تغییر سرنوشت خود را فراهم کردند و خداوند عذاب را از آنان برداشت و حضرت موسی(ع) را برای نجاتشان فرستاد.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه وضعیت امروز ما نیز نیازمند دعا و توسل است، گفت: امام صادق(ع) در این روایت به ما می‌آموزند که اگر ضجه و تضرع داشته باشیم، می‌توانیم در سرنوشت خود تأثیرگذار باشیم. اگر می‌خواهیم امام زمان(عج) ظهور کند و این حرکت به نتیجه برسد، باید در کنار حضور در میدان، اهل دعا، روضه، گریه و توسل نیز باشیم.

آیته الله رمضانی تأکید کرد: در کنار استقامتی که در میدان از خود نشان می‌دهیم، به ضجه و ناله، تضرع و توسل نیاز داریم. باید دائماً در خانه خداوند و اولیای الهی گدایی کنیم؛ چراکه ما ضعیف هستیم و برای عبور از مشکلات به تکیه‌گاهی محکم نیاز داریم. باید به خداوند و امام زمان(عج) متوسل شویم و از آنان یاری بخواهیم.

پیروزی با استقامت، دعا و نترسیدن از قدرت‌های مستکبر میسر می شود

وی در ادامه با اشاره به داستان طالوت و جالوت در قرآن کریم اظهار کرد: در یکی از مقاطع تاریخ بنی‌اسرائیل، مردم در برابر قدرت و لشکر جالوت قرار گرفتند و گروهی از آنان با دعا و توکل به خداوند از پروردگار خود درخواست کردند که بر دل‌هایشان صبر و استقامت نازل کند و در برابر دشمن قدم‌هایشان را استوار بدارد.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: در نهایت، حضرت داوود(ع) جالوت را از پای درآورد و خداوند به‌واسطه این پیروزی، قدرت و هیمنه دشمن را درهم شکست. این ماجرا صرفاً یک داستان تاریخی نیست، بلکه در قرآن کریم برای هدایت ما بیان شده است تا بدانیم استقامت، دعا و ایستادگی در برابر قدرت‌های بزرگ، می‌تواند زمینه‌ساز پیروزی باشد.

آیته الله رمضانی تصریح کرد: خداوند در قرآن به ما نشان می‌دهد که چگونه یک قدرت بزرگ در برابر اراده الهی و ایمان بندگانش زانو می‌زند. بنابراین نباید از قدرت‌های مستکبر بترسیم و تصور کنیم که آنها شکست‌ناپذیر هستند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه اقتدار و صلابت در میان مسئولان و مردم گفت: باید نترسیم و نلرزیم؛ وقتی سخن می‌گوییم، محکم و با صلابت حرف بزنیم. متأسفانه گاهی می‌بینیم برخی مسئولان با ترس، لرز و اضطراب صحبت می‌کنند، در حالی که باید تمام قدرت، اقتدار و صلابت خود را در مواضع و سخنانشان نشان دهند.

آیته الله رمضانی در پایان با بیان اینکه ایستادگی در میدان و تضرع در خلوت باید در کنار یکدیگر قرار گیرد، بیان کرد: اگر در میدان استقامت داشته باشیم، در سخن و موضع‌گیری محکم و باصلابت باشیم و در خلوت خود نیز اهل دعا، تضرع و توسل باشیم، ان‌شاءالله این مسیر به نتیجه خواهد رسید.