به گزارش خبرنگار مهر، سید اسمعیل سادات دیلمی، بعدازظهر شنبه در جلسه کمیته برنامه‌ریزی لنگرود که در سالن جلسات فرمانداری این شهر برگزار شد، با اشاره به ضرورت تأمین اعتبار برای طرح‌های کلان شهری اظهار کرد: شهرداری برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای شهر به تأمین اعتبار دو طرح مهم شامل طرح نوین شهر لنگرود و طرح تفصیلی نیاز دارد.

شهردار لنگرود با بیان اینکه هر دو طرح دارای کد اعتباری هستند، افزود: طرح نوین شهر لنگرود از پروژه‌های مهم شهرداری محسوب می‌شود که از سوی اداره کل راه و شهرسازی برای آن ۱۱ میلیارد تومان اعتبار اعلام شده است.

تأمین اعتبار؛ پیش‌نیاز اجرای طرح‌های شهری است

وی با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای طرح تفصیلی شهر ادامه داد: برای این طرح نیز ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار پیش‌بینی شده است که با توجه به نقش آن در ساماندهی و برنامه‌ریزی توسعه شهری، تأمین اعتبار آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سادات دیلمی با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات اعتباری شهرداری در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بیان کرد: هر دو طرح از برنامه‌های مهم مدیریت شهری هستند و انتظار می‌رود اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای آن‌ها در فرآیند تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد.