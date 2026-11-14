به گزارش خبرنگار مهر،سیدمهدی صدری ظهر شنبه در چهاردهمین جلسه میز شورای راهبردی گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان که با حضور برخط سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و در سالن جلسات اداره‌کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، اظهار کرد: استان اصفهان در سال‌های اخیر با میزبانی از رشته‌ها و رویدادهای مختلف ورزشی و حضور هیئت‌ها و فدراسیون‌های ورزشی، ظرفیت قابل توجهی در زمینه میزبانی رقابت‌های ورزشی داشته است که گزارش تفصیلی عملکرد آن همراه با آمار ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت تدوین برنامه‌ای مبتنی بر مطالعات تخصصی برای توسعه گردشگری ورزشی افزود: در سال ۱۴۰۴ مطالعه‌ای مشترک میان اداره‌کل ورزش و جوانان استان و جهاد دانشگاهی با محوریت نیازسنجی و شناسایی راهبردهای گردشگری ورزشی انجام شده است که نتایج آن می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی برای رفع موانع و تقویت این حوزه قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با اشاره به دو وجه هزینه‌ای و اقتصادی میزبانی رویدادهای ورزشی تصریح کرد: میزبانی مسابقات و رویدادهای ورزشی مستلزم صرف هزینه‌های قابل توجهی است، اما در مقابل، این رویدادها می‌توانند زمینه‌ساز رونق گردشگری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی در استان باشند.

صدری با بیان اینکه استمرار میزبانی‌های ورزشی بدون مشارکت سایر بخش‌ها با محدودیت مواجه خواهد شد، ادامه داد: با وجود رویدادهای متعددی که طی دو سال اخیر در استان برگزار شده، مجموعه ورزش در زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری ناشی از این میزبانی‌ها عملاً تنها بوده است و تداوم این روند، مشارکت و همکاری مجموعه‌های مرتبط با گردشگری را ضروری می‌کند.

وی با اشاره به برنامه ارائه گزارش عملکرد حوزه ورزش در این نشست خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های موجود در زمینه میزبانی رویدادهای ورزشی و نتایج مطالعات انجام‌شده درباره گردشگری ورزشی می‌تواند زمینه تدوین راهبردهای مؤثرتر برای پیوند میان ورزش و گردشگری استان اصفهان را فراهم کند.