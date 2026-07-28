به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرمزاده، پیش از ظهر سهشنبه ششم در دیدار با ایمانه پورمعزی، رئیس هیأت ورزشهای همگانی استان اصفهان، با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی در حوزه ورزش همگانی اظهار کرد: ادارهکل میراث فرهنگی آمادگی دارد امکانات، ظرفیتهای آموزشی، رسانهای و گردشگری خود را برای تحقق اهداف مشترک در اختیار هیأت ورزشهای همگانی قرار دهد تا برنامههایی هدفمند و ماندگار برای ارتقای سلامت جامعه طراحی و اجرا شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده گردشگری طبیعی و تاریخی استان افزود: بسیاری از مناطق طبیعی و جاذبههای کمتر شناختهشده اصفهان هنوز به عنوان مقصد گردشگری معرفی نشدهاند، در حالی که میتوان با تعریف رویدادهای پیادهروی و طبیعتگردی برای گروههای کوچک، این ظرفیتها را به مردم معرفی کرد و همزمان فرهنگ فعالیت بدنی را نیز گسترش داد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان پیشنهاد داد با همکاری هیأت ورزشهای همگانی، دستکم ۱۰۰ نقطه جدید گردشگری در استان شناسایی و برای اجرای برنامههای ورزشی و طبیعتگردی معرفی شود و در ادامه گفت: این ادارهکل آمادگی دارد برای برگزاری تورهای بازدید از مناطق طبیعی، زیستگاههای حیاتوحش، جاذبههای تاریخی و سایر مقاصد گردشگری هماهنگیهای لازم را انجام دهد.
کرمزاده همچنین بر ضرورت تعیین یک رابط تخصصی میان دو مجموعه تأکید کرد و ادامه داد: همکاری مستمر میان میراث فرهنگی و ورزشهای همگانی میتواند به طراحی برنامههای منسجم در حوزه ورزش در طبیعت، گردشگری سلامت و توسعه فعالیتهای فرهنگی منجر شود.
وی از آمادگی ادارهکل میراث فرهنگی برای تولید محتوای آموزشی، تهیه کلیپهای فرهنگی، اجرای برنامههای رسانهای و حمایت از فعالیتهای ترویجی در حوزه ورزش همگانی خبر داد و تصریح کرد: ورزش همگانی زیربنای ورزش حرفهای است و سرمایهگذاری در این حوزه، سرمایهگذاری برای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی جامعه محسوب میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت مجموعههای آموزشی و فرهنگی این ادارهکل گفت: این آمادگی وجود دارد که همزمان با اجرای برنامههای ورزشی برای کودکان و نوجوانان، آموزش رشتههای صنایعدستی نیز به صورت رایگان ارائه شود تا نسل جدید علاوه بر فعالیت بدنی، با هنرهای سنتی و هویت فرهنگی اصفهان نیز آشنا شوند.
وی افزود: معرفی رشتههایی همچون خاتمکاری، سفالگری و قلمزنی در کنار برنامههای ورزشی میتواند تجربهای متفاوت برای خانوادهها ایجاد کند و پیوند میان سلامت، آموزش و میراث فرهنگی را تقویت کند.
کرمزاده با اشاره به ظرفیت تاریخی شهر اصفهان برای توسعه پیادهروی شهری اظهار کرد: مسیرهایی مانند میدان نقش جهان، چهارباغ عباسی و سایر محورهای تاریخی، ظرفیت بالایی برای اجرای تورهای پیادهروی با هدف ارتقای سلامت عمومی دارند و میتوان این برنامهها را به بازدید از بناهای تاریخی، هتلهای تاریخی و مراکز فرهنگی پیوند زد.
وی اضافه کرد: این نوع برنامهها علاوه بر افزایش تحرک بدنی، زمینه گفتوگو، تعامل اجتماعی و تقویت نشاط عمومی را نیز فراهم میکند و میتواند به یکی از محصولات جدید گردشگری شهری اصفهان تبدیل شود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با تأکید بر نقش ورزش در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: توسعه ورزش همگانی نیازمند فرهنگسازی، آموزش و ایجاد انگیزه در میان اقشار مختلف جامعه است و ادارهکل میراث فرهنگی آمادگی دارد در مدارس، دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی برای ترویج این فرهنگ مشارکت کند.
وی خاطرنشان کرد: تجربه فعالیت در حوزه جوانان و آسیبهای اجتماعی نشان داده است که ورزش همگانی یکی از مؤثرترین ابزارها برای ارتقای سلامت جسم و روان جامعه است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این نشست، ایمانه پورمعزی، رئیس هیأت ورزشهای همگانی استان اصفهان نیز با استقبال از پیشنهادهای مطرحشده، بر ضرورت ساماندهی برنامههای مشترک گردشگری ورزشی تأکید و اظهار کرد: اجرای تورهای پیادهروی و گردشگری باید در چارچوب ضوابط تخصصی، همراه با بیمه و با همکاری مجموعههای دارای مجوز انجام شود تا ضمن حفظ ایمنی شرکتکنندگان، کیفیت برنامهها نیز تضمین شود.
وی افزود: ظرفیتهای گردشگری درونشهری اصفهان فرصت ارزشمندی برای توسعه ورزش همگانی است و میتوان با طراحی برنامههای ویژه برای سالمندان، خانوادهها و کودکان، مشارکت اقشار مختلف جامعه را افزایش داد.
رئیس هیأت ورزشهای همگانی استان اصفهان ادامه داد: برگزاری جشنوارههای مادر و کودک درمجموعههای صنایعدستی، اجرای برنامههای ورزشی در کنار آموزش هنرهای سنتی و استفاده از ظرفیت مراکز فرهنگی، از جمله برنامههایی است که میتواند مورد استقبال خانوادهها قرار گیرد.
پورمعزی همچنین با اشاره به استقبال ورزشکاران حرفهای، به ویژه کوهنوردان، از برنامههای طبیعتگردی و گردشگری ورزشی تصریح کرد: در صورت در اختیار قرار گرفتن اطلاعات و ظرفیتهای گردشگری از سوی ادارهکل میراث فرهنگی، هیأت ورزشهای همگانی آمادگی دارد تقویم مشخصی برای اجرای تورهای گردشگری ورزشی در مراکز تاریخی و گردشگری شهر اصفهان تدوین و اجرا کند.
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