به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدعلیرضا عبادی ظهر شنبه در دیدار با امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان خوسف به مناسبت هفته فرهنگی این شهرستان، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار کرد: دیدار و گفت‌وگو با مسئولان شهرستان و شنیدن گزارش اقدامات و ظرفیت‌های منطقه مایه امیدواری است.

وی با اشاره به همدلی و همکاری موجود میان مسئولان خوسف افزود: وجود تعامل و همکاری در کنار تجربه مدیریتی و شناخت ظرفیت‌های شهرستان، زمینه‌ساز موفقیت در امور مختلف و تحقق اهداف توسعه‌ای خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه انسان موجودی ویژه و متفاوت از سایر مخلوقات است، گفت: ممکن است انسان حتی از حقیقت وجودی خود نیز شناخت کافی نداشته باشد، اما از همان ابتدای خلقت، موجودی فرهنگی آفریده شده و این ویژگی در حقیقت وجودی او قرار دارد.

عبادی با تشریح تفاوت انسان با سایر موجودات اظهار کرد: برای شناخت موجودات و عناصر مختلف، ویژگی‌ها و خواص مشخصی تعریف می‌شود؛ به‌گونه‌ای که آهن در هر نقطه از جهان همان خواص و ماهیت خود را دارد و تفاوتی نمی‌کند در ایران باشد یا اروپا و روسیه.

وی ادامه داد: اما انسان چنین نیست و نمی‌توان همه انسان‌ها را صرفاً با یک تعریف و ویژگی مشترک شناخت؛ چراکه انسان‌ها از نظر شخصیت و حقیقت وجودی ممکن است تفاوت‌های اساسی و حتی ۱۸۰ درجه‌ای با یکدیگر داشته باشند.

امام جمعه بیرجند با اشاره به تفاوت شخصیت‌هایی همچون حضرت موسی(ع) و فرعون و همچنین پیامبر اکرم(ص) و ابوجهل بیان کرد: همه این افراد از نظر ظاهری انسان هستند، اما از نظر حقیقت و شخصیت انسانی تفاوتی بنیادین دارند و آنچه این تفاوت را رقم می‌زند، فرهنگ است.

عبادی با تأکید بر نقش فرهنگ در تعالی یا انحطاط انسان افزود: فرهنگ می‌تواند انسان را به جایگاهی برساند که مظهر صفات الهی شود و در مقابل، انسان را به مسیری سوق دهد که حتی در رفتار و کردار از حیوانات درنده نیز پست‌تر شود.

وی با اشاره به جایگاه بندگی و قرب الهی تصریح کرد: قرب به خداوند، قرب مکانی و زمانی نیست، بلکه به معنای نزدیک‌شدن به صفات الهی و برخورداری از ویژگی‌های متعالی است؛ به‌گونه‌ای که انسان در سایه بندگی خداوند می‌تواند مظهر صفات الهی شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و انسانی شهرستان خوسف، بر اهمیت توجه به مقوله فرهنگ به‌عنوان یکی از ارکان اساسی رشد و تعالی جامعه تأکید کرد.

عبادی همچنین در ابتدای این دیدار با درود به روان پاک امامین انقلاب و آرزوی پیروزی برای ملت‌های مظلوم جهان، به‌ویژه مردم فلسطین، غزه و لبنان، بر ضرورت حمایت از مظلومان در برابر قدرت‌های سلطه‌گر بین‌المللی تأکید کرد.