به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه حسن ایزدپناه در بازدید از تحریریه خبرگزاری مهر با اشاره به نقش مجموعه اداده کل پست گلستان در توسعه تجارت الکترونیک گفت: روزانه حدود ۲۰ هزار مرسوله در استان جابه‌جا می‌شود که نیمی از آن به گلستان وارد و نیم دیگر از استان به مقصد سایر نقاط کشور ارسال می‌شود.

وی افزود: بیش از ۷۰ درصد مرسولات خروجی استان مربوط به فروش‌های اینترنتی و محصولات کسب‌وکارهای کوچک و خانگی است و پست با ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، نقش مؤثری در رونق این فعالیت‌ها دارد.

وی با تأکید بر ظرفیت زنان و ساکنان مناطق روستایی افزود: پست آمادگی دارد با ارائه مشاوره و آموزش‌های رایگان، زمینه ورود فعالان مشاغل خانگی، صنایع دستی و تولیدکنندگان محلی به بازارهای اینترنتی را فراهم کند.

مدیرکل پست گلستان همچنین از شناسایی یک میلیون و ۳۵۰ هزار مکان در بانک اطلاعات مکانی استان خبر داد و گفت: طرح استانداردسازی نشانی‌ها و اختصاص مختصات جغرافیایی به اماکن با پیشرفت حدود ۸۰ درصدی در استان در حال اجراست.

ایزدپناه ادامه داد: پیشرفت این طرح در مناطق روستایی ۸۱ درصد و در مناطق شهری ۷۹ درصد است و برنامه‌ریزی شده تا پایان سال میزان پیشرفت آن به ۹۵ درصد برسد.

وی خاطرنشان کرد: تکمیل این طرح علاوه بر تسهیل توزیع مرسولات پستی، به بهبود ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی شهری و روستایی و مدیریت حوادثی مانند سیل، زلزله و آتش‌سوزی کمک می‌کند.