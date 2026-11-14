به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست مشترک شورای آرد و نان، ستاد تنظیم بازار و شورای هماهنگی بانک‌های استان در شهرستان کوثر اظهار کرد: تاکنون عملیات اجرایی طرح‌هایی به ارزش ۵هزار میلیارد تومان در حوزه گلخانه و انرژی‌های تجدیدپذیر آغاز شده است.

وی با اشاره به تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور پزشکیان، افزود: ۵۶۰میلیارد تومان برای ۳۴ طرح به بانک‌ها معرفی شده که تاکنون ۱۸۰میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی نیز در آینده پرداخت خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: همچنین ۳۰۰میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از محل اشتغال خرد و کارگاهی به شهرستان کوثر اختصاص یافته است و همه دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها باید برای جذب ۱۰۰درصدی این اعتبار اهتمام داشته باشند.

خلیلی احداث شبکه آبیاری پایاب سد کیوی به مساحت ۳هزار و ۸۰۰ هکتار را از برنامه‌ها و اولویت‌های استان عنوان کرد و ادامه داد: تامین مالی این طرح در حال پیگیری بوده و همچنین تعدادی از محصولات کشاورزی شهرستان کوثر برای ورود به بورس کالای ایران شناسایی شده‌اند و اجرای طرح ۱۰۰۰ میدان، ۱۰۰۰ بازار با هدف عرضه مستقیم محصولات نیز در این شهرستان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب ذخایر کالاهای استراتژیک و نبود کمبود در تامین کالاهای اساسی گفت: قرارگاه نظارتی و بازرسی در استان راه‌اندازی شده و با هرگونه گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی برخورد بازدارنده خواهد شد و نظارت بر تامین و توزیع آرد و نان نیز به‌صورت جدی در حال انجام است.

گفتنی است در این نشست، مسائل و مشکلات طرح‌های اقتصادی شهرستان کوثر با حضور متقاضیان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها بررسی و برای رفع موانع و تسریع در اجرای طرح‌ها تصمیمات لازم اتخاذ شد.