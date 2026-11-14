به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای قضایی استان کرمانشاه عصر شنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور حجت‌الاسلام کیومرث امیرخانی، رئیس کل دادگستری استان، معاونان و رؤسای دستگاه‌های قضایی و به میزبانی اداره‌کل پزشکی قانونی برگزار شد.

در این نشست، مسئولان دستگاه‌های قضایی استان گزارشی از مسائل، مشکلات و چالش‌های حوزه فعالیت خود ارائه کردند و راهکارهای رفع موانع و بهبود روند امور مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام امیرخانی در این جلسه با اشاره به جایگاه و اختیارات قوه قضائیه اظهار کرد: قانون و شرع، اقتدار لازم را در اختیار دستگاه قضایی قرار داده‌اند و بهره‌گیری از این ظرفیت باید همواره با رعایت تقوا همراه باشد.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه قضایی در مقابله با تخلفات افزود: دستگاه قضایی در خط مقدم مبارزه با فساد قرار دارد و برخورد جدی و قاطع با متخلفان، به‌ویژه افراد دانه‌درشت، باید در دستور کار باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین تکمیل زیرساخت‌های پزشکی قانونی را ضروری دانست و خواستار پیگیری جدی روند احداث سوله بحران این اداره‌کل شد.

حجت‌الاسلام امیرخانی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل و مشکلات مرتبط با مرزهای استان اشاره کرد و گفت: برای بررسی و تعیین تکلیف این موضوعات باید کارگروهی تخصصی تشکیل شود و اقدامات لازم حداکثر ظرف سه ماه به نتیجه برسد.

وی در پایان بر ضرورت هماهنگی و تعامل مستمر میان مجموعه‌های قضایی استان تأکید کرد و خواستار برگزاری منظم جلسات شورای قضایی به‌صورت ماهیانه شد.