به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امیرخانی، بعدازظهر چهارشنبه به همراه جمعی از معاونان قضایی و مسئولان دادگستری استان از حوزه قضایی شهرستان گیلانغرب بازدید کرد و در جریان مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت.

وی در این بازدید با حضور در شعب قضایی، ضمن گفت‌وگو با قضات و کارکنان و شنیدن مطالبات آنان، روند رسیدگی به پرونده‌ها، عملکرد شعب و موانع موجود در مسیر خدمت‌رسانی را بررسی کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با قدردانی از تلاش‌های کارکنان حوزه قضایی گیلانغرب، وضعیت این مجموعه را از نظر کنترل موجودی پرونده‌ها و شاخص‌های آماری در مجموع رضایت‌بخش ارزیابی کرد و خواستار جبران برخی عقب‌ماندگی‌ها و بهبود مستمر عملکرد شد.

حجت‌الاسلام امیرخانی با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه مدیریتی رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها اظهار کرد: مسئولان قضایی باید فرصت کافی برای نظارت، برنامه‌ریزی و اجرای مأموریت‌های مدیریتی داشته باشند و حجم رسیدگی مستقیم به پرونده‌ها نباید مانع انجام وظایف اصلی آنان شود.

وی کمبود نیروی انسانی را یکی از موانع تحقق این هدف دانست و از پیگیری تأمین نیروی قضایی و بررسی اصلاح ساختار تشکیلاتی حوزه قضایی گیلانغرب متناسب با تعداد شعب، میزان پرونده‌های ورودی و نیازهای واقعی این مجموعه خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به کمبود دادیار، بازپرس و نیروی دادرسی در گیلانغرب، بر لزوم تأمین نیروهای مورد نیاز تأکید کرد و افزود: بازنگری در ساختار تشکیلاتی حوزه‌های قضایی باید بر اساس حجم فعالیت و تعداد پرونده‌ها انجام شود تا فشار کاری کارکنان کاهش یابد و امکان انجام بهتر وظایف فراهم شود.

وی همچنین بررسی کمبودهای اداری، تأمین تجهیزات مورد نیاز شعب و ساماندهی بایگانی راکد را ضروری دانست و بر استفاده مؤثر از امکانات موجود تأکید کرد.

حجت‌الاسلام امیرخانی در بخش دیگری از سخنان خود، پالایش پرونده‌ها از زمان تشکیل را مورد توجه قرار داد و گفت: اسناد و اوراق ضروری باید از ابتدای تشکیل پرونده به‌صورت الکترونیکی اسکن و ثبت شوند تا از انباشت مدارک غیرضروری در بایگانی راکد جلوگیری شود.

وی توسعه خدمات الکترونیک قضایی، اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه، گسترش ارجاع الکترونیک، استفاده از ظرفیت ضمانت‌های الکترونیکی و پیگیری برنامه‌های کاهش جمعیت کیفری را از دیگر اولویت‌های این حوزه برشمرد و بر نظارت مستمر بر اجرای آن‌ها تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین با اشاره به اهمیت نظم اداری و ملاحظات حفاظتی در مجموعه‌های قضایی، خواستار مدیریت دقیق ورود و خروج مراجعان، ثبت منظم تردد کارکنان و نظارت بر رعایت ضوابط اداری شد.

وی رعایت اخلاق حرفه‌ای، حفظ شئون اداری و صیانت از اعتبار دستگاه قضایی را از الزامات فعالیت کارکنان دانست و بر پیگیری مشکلات عمرانی، بهسازی محیط اداری، ساماندهی فضای شعب و تأمین تجهیزات حفاظتی و دوربین‌های مداربسته تأکید کرد.

حجت‌الاسلام امیرخانی بهبود امکانات سالن جلسات، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط برای رفع کمبودها و بررسی راهکارهای تأمین وسایل نقلیه مورد نیاز و ساماندهی مأموریت‌های اداری با هدف کاهش هزینه‌ها را نیز ضروری عنوان کرد.

در ادامه این بازدید، نورالدین صفری، رئیس دادگستری شهرستان گیلانغرب، گزارشی از وضعیت این حوزه قضایی ارائه کرد و کمبود کادر قضایی و غیرفعال بودن برخی شعب به دلیل محدودیت نیروی انسانی را از مهم‌ترین مشکلات موجود دانست.

صفری خواستار تقویت مجموعه قضایی گیلانغرب از طریق اختصاص نیروی قضایی و اداری شد.