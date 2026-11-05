حجت‌الاسلام کیومرث امیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح ضمانت الکترونیک در وقت کشیک دادستانی شهرستان سرپل‌ذهاب خبر داد و اظهار کرد: در راستای توسعه خدمات الکترونیک قضایی و استفاده از فناوری‌های نوین، وثیقه یکی از متهمان با بهره‌گیری از سامانه شناسایی اموال و بازداشت الکترونیکی املاک، شناسایی و پذیرش شد.

وی افزود: این فرایند در خارج از ساعات اداری و در زمان کشیک دادستانی انجام گرفت و با تکمیل مراحل قانونی پذیرش وثیقه، زمینه آزادی متهم فراهم شد.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: استفاده از این سامانه امکان شناسایی و توقیف الکترونیکی ملک معرفی‌شده به‌عنوان وثیقه را فراهم کرد و موجب شد مراحل مربوط بدون نیاز به مراجعه حضوری و طی فرایندهای زمان‌بر انجام شود.

امیرخانی ادامه داد: اجرای این شیوه در وقت کشیک، علاوه بر تسریع در روند پذیرش وثیقه، از اعزام متهم به زندان جلوگیری کرد و نمونه‌ای از ظرفیت خدمات الکترونیک در تسهیل امور قضایی است.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش این خدمات در حوزه‌های قضایی استان گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند به کاهش بازداشت‌های غیرضروری و مدیریت جمعیت کیفری زندان‌ها کمک کند.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: توسعه و استفاده فراگیر از این ظرفیت‌ها باید در دستور کار مجموعه قضایی استان قرار گیرد؛ چراکه تسریع در فرایندهای قضایی و صیانت از حقوق شهروندی از نتایج مهم به‌کارگیری خدمات الکترونیک است.