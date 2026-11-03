حجت‌الاسلام امیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدیدهای میدانی از زندان‌های استان کرمانشاه اظهار کرد: در جریان این بازدیدها، وضعیت زندانیان، روند رسیدگی به پرونده‌ها و راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای آزادی افراد واجد شرایط مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: پس از این بازدیدها، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و بهره‌گیری حداکثری از ارفاقات قانونی در دستور کار مجموعه قضایی استان قرار گرفت و اقدامات لازم برای بررسی شرایط زندانیان انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به آزادی ۵۸ زندانی در این چارچوب گفت: هم‌زمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) و در پرتو رأفت اسلامی، با پیگیری‌های صورت‌گرفته و بررسی وضعیت مددجویان در شورای طبقه‌بندی زندان مرکزی، زمینه آزادی ۵۸ نفر از زندانیان از طریق اعطای مرخصی منجر به آزادی فراهم شد تا این افراد به آغوش خانواده و جامعه بازگردند.

حجت‌الاسلام امیرخانی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: استفاده از تسهیلات و ارفاقات قانونی باید با رعایت ضوابط و مقررات، بررسی دقیق وضعیت زندانیان و توجه به حقوق جامعه و بزه‌دیدگان صورت گیرد. همچنین نباید هیچ زندانی واجد شرایطی به دلیل غفلت از ظرفیت‌های قانونی از این تسهیلات محروم بماند.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت شورای طبقه‌بندی زندان‌ها خاطرنشان کرد: بررسی وضعیت مددجویان و بهره‌مندی آنان از ظرفیت‌هایی همچون مرخصی، مرخصی پایان حبس، آزادی مشروط و پابند الکترونیکی باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: بهره‌گیری صحیح از این ظرفیت‌ها، علاوه بر کمک به بازگشت زندانیان واجد شرایط به زندگی اجتماعی، می‌تواند زمینه اصلاح و بازپروری آنان را نیز فراهم کند.

وی در پایان با اشاره به فعالیت مستمر شورای طبقه‌بندی زندان مرکزی کرمانشاه گفت: این شورا هفته‌ای دو بار تشکیل جلسه می‌دهد و وضعیت زندانیان را برای برخورداری از ارفاقات قانونی و تسهیلات پیش‌بینی‌شده در قوانین بررسی می‌کند.