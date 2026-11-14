به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید این شهرستان در محل فرمانداری، تحقق شعار سال و حمایت از تولید را از اولویت‌های دولت چهاردهم دانست و بیان داشت: رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی با جدیت در دستور کار دولت قرار دارد و تأکید رئیس‌جمهور و استاندار سمنان نیز بر پیگیری فوری موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و اصناف است.

وی با اشاره به ظرفیت صنعتی گرمسار اظهار کرد: حدود ۴۵ درصد واحدهای صنعتی استان سمنان و ۴۰ درصد اشتغال صنعتی استان در این شهرستان متمرکز است.

فرماندار گرمسار در ادامه توضیح داد: همچنین ۴۲ درصد مجوزهای صنعتی استان به گرمسار اختصاص دارد که نشان‌دهنده جایگاه این شهرستان در بخش تولید و صنعت استان است.

همتی با اشاره به وجود ۲۰۰ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد و ۱۱۰ معدن در این شهرستان افزود: تولید بیش از ۴۰ درصد نمک کشور، فعالیت ۴۴ هزار و ۸۰۰ واحد صنفی با اشتغال‌زایی ۱۲ هزار نفر و برخورداری از بیش از دو هزار هکتار شهرک و ناحیه صنعتی، از دیگر ظرفیت‌های اقتصادی گرمسار به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی مستمر به مشکلات فعالان اقتصادی بیان کرد: با توجه به گستردگی فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در گرمسار، برگزاری منظم جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای شناسایی مشکلات، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تسریع در تصمیم‌گیری ها ضروری است.

فرماندار گرمسار ادامه داد: به‌منظور کاهش تردد صنعتگران به مرکز استان و تسهیل دسترسی آنان به مدیران دستگاه‌های اجرایی، مقرر شده است جلسات کارشناسی این کارگروه هر دو هفته یک‌بار و جلسات اصلی ستاد تسهیل به صورت شهرستانی هر ۴۵ روز یک‌بار با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در گرمسار برگزار شود.

همتی بر ضرورت پاسخگویی و حضور موثر مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: مدیران باید با آمادگی کامل و هماهنگی قبلی در جلسات حضور یابند تا ضمن جلوگیری از اتلاف وقت صنعتگران و مسئولان، مشکلات واحدهای تولیدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.