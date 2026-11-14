میرحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند بازسازی کتابخانه علامه امینی سرپل‌ذهاب اظهار کرد: عملیات بازسازی این کتابخانه با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی در حال انجام است.

وی افزود: امسال با پیگیری فرمانداری، مبلغ ۸ میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه اختصاص یافته که اعتبار مورد نظر در مرحله تخصیص قرار دارد.

فرماندار سرپل‌ذهاب با اشاره به ظرفیت کتابخانه‌های عمومی شهرستان گفت: مجموع منابع مطالعاتی این مراکز به حدود ۳۰ هزار جلد می‌رسد و نزدیک به یک‌هزار عضو فعال از خدمات آن‌ها استفاده می‌کنند.

رحیمی ادامه داد: پس از وقوع زلزله سال ۱۳۹۶، در حال حاضر چهار مرکز کتابخانه‌ای در شهرستان به شهروندان خدمات ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه این مراکز شامل یک کتابخانه شهری و سه کتابخانه دیگر است، تصریح کرد: کتابخانه روستای ترکویس، کتابخانه دول‌الیاس و کتابخانه مشارکتی پادگان ابوذر نیز در کنار کتابخانه شهری در حال خدمت‌رسانی به علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه هستند.