اسماعیل کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵ از دوم آبان‌ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور در شهرستان دیلم آغاز شده و با همکاری و پاسخگویی مطلوب خانوارهای هدف در حال اجراست.

فرماندار دیلم و مدیر سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵ این شهرستان افزود: از مجموع هزار و ۲۴۰ خانوار پیش‌بینی‌شده به‌عنوان جامعه آماری این طرح در شهرستان دیلم، تاکنون هزار و ۳۲ خانوار سرشماری شده‌اند که بیش از ۸۳ درصد جامعه آماری را شامل می‌شود.

فرماندار دیلم اطلاع‌رسانی مناسب، مراجعه مأموران به منازل و همچنین همکاری و پاسخگویی خانوارها را از مهم‌ترین نقاط قوت اجرای این طرح برشمرد و از همراهی شهروندان با مأموران سرشماری قدردانی کرد.

کاظمی با اشاره به محدوده اجرای طرح سرشماری در شهرستان دیلم تصریح کرد: این طرح در دو شهر دیلم و امام حسن و سه روستای عامری، حصار و گاوزرد در حال انجام است که شامل ۹۰۰ خانوار در شهر دیلم، ۱۰۰ خانوار در شهر امام حسن و ۸۰ خانوار در هر یک از سه روستای یادشده می‌شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری و مشارکت خانوارهای هدف، عملیات سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵ در شهرستان دیلم پیش از موعد مقرر و به‌طور کامل به پایان برسد.