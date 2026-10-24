بدرقه مأموران سرشماری عمومی نفوس و مسکن در دیلم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر شنبه در این آیین با اشاره به اهمیت اجرای سرشماری و نقش اطلاعات آماری دقیق در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری، اظهار کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن با رویکرد ثبتی‌مبنا، زمینه شناخت دقیق‌تر وضعیت جمعیت و خانوارها و برنامه‌ریزی برای توسعه در بخش‌های مختلف را فراهم می‌کند.

فرماندار دیلم افزود: در اجرای این طرح، یک‌هزار و ۲۴۰ خانوار در شهرها و روستاهای منتخب شهرستان دیلم به‌صورت تصادفی انتخاب شده‌اند و مورد آمارگیری قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: از مجموع خانوارهای منتخب، ۹۰۰ خانوار در شهر دیلم، ۱۰۰ خانوار در شهر امام حسن و در هر یک از روستاهای عامری، حصار و گاوزرد نیز ۸۰ خانوار مورد آمارگیری قرار خواهند گرفت.

فرماندار شهرستان دیلم با تأکید بر اهمیت همکاری شهروندان در اجرای این طرح بیان کرد: اطلاعات حاصل از سرشماری در برآورد ویژگی‌های جامعه آماری هدف و شناخت بهتر وضعیت جمعیت و خانوارها مورد استفاده قرار می‌گیرد و نقش مؤثری در برنامه‌ریزی‌های آینده خواهد داشت.

فرایند اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن مبنا ۱۴۰۵ از ۲۵ مهرماه به‌صورت اینترنتی آغاز شده است و مرحله حضوری آن از دوم تا ۳۰ آبان‌ماه ادامه دارد.