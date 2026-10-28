به گزارش خبرنگار مهر، جلسه مشترک شورای اجرایی و ستاد سرشماری شهرستان کوهدشت ظهر چهارشنبه با ریاست مراد ناصری، فرماندار شهرستان، و حضور مسئولان اجرایی و فنی سرشماری برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی آخرین وضعیت آماده‌سازی، هماهنگی‌های اجرایی و فراهم‌کردن مقدمات لازم برای اجرای طرح ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ برگزار شد و در جریان آن، گزارشی از ابعاد مختلف طرح و روند پیشرفت فعالیت‌های مرتبط با سرشماری به فرماندار ارائه شد.

تشریح آخرین وضعیت آماده‌سازی سرشماری در کوهدشت

در ابتدای این جلسه، کارشناس مسئول فنی و اجرایی سرشماری شهرستان، گزارشی از روند پیشرفت فعالیت‌های آماری، تعداد حوزه‌های نمونه، آمار مأموران آمارگیر و زمان‌بندی اجرای طرح در سطح شهرستان ارائه کرد.

آزادبخت در این گزارش، آخرین اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی اجرای سرشماری را تشریح کرد و به بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی فنی و اجرایی این طرح در کوهدشت پرداخت.

در ادامه، معاون فنی سرشماری شهرستان کوهدشت، ضمن قدردانی از حمایت‌های فرماندار، جزئیات طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ و تفاوت‌های ساختاری آن با دوره‌های گذشته را تشریح کرد.

اجرای سرشماری با اتکا به اطلاعات ثبتی و نمونه‌گیری

ارجمند با اشاره به شیوه اجرای این طرح اظهار کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ با بهره‌گیری از اطلاعات ثبتی دستگاه‌های اجرایی و تکمیل اطلاعات از طریق سرشماری اینترنتی انجام می‌شود و در کنار آن، نمونه‌گیری و مراجعه حضوری به خانوارهای منتخب در حوزه‌های شهری و روستایی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین بر اهمیت اطلاعات به‌دست‌آمده از اجرای این طرح در شناسایی و احصای شاخص‌های مهم جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد.

به گفته معاون فنی سرشماری شهرستان کوهدشت، اطلاعات حاصل از سرشماری در بررسی وضعیت نیروی کار، نرخ اشتغال و بیکاری، میزان سواد و تحصیلات، الگوهای مهاجرت و همچنین امکانات رفاهی و شرایط سکونتی خانوارهای شهرستان نقش مهمی خواهد داشت.

تأکید فرماندار بر همکاری همه دستگاه‌های اجرایی

مراد ناصری، فرماندار کوهدشت، نیز در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران سرشماری، بر اهمیت این طرح در فرآیند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کلان توسعه‌ای تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش اطلاعات آماری دقیق در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی اظهار کرد: آمار و اطلاعات دقیق، زیربنای تصمیم‌گیری صحیح در مدیریت شهری و روستایی است.

فرماندار کوهدشت با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای مطلوب این طرح ملی تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف هستند با تمام ظرفیت در این رویداد ملی مشارکت و همکاری فعال داشته باشند تا سرشماری با بالاترین کیفیت و در موعد مقرر به سرانجام برسد.

سرشماری؛ مبنای برنامه‌ریزی برای توسعه شهرستان

بر اساس این گزارش، جلسه شورای اجرایی و ستاد سرشماری شهرستان کوهدشت با هدف هماهنگی میان بخش‌های اجرایی و فنی، بررسی روند آماده‌سازی و پیگیری الزامات اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ برگزار شد.

در این نشست، بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، اجرای دقیق مراحل پیش‌بینی‌شده و جمع‌آوری اطلاعات معتبر برای شناخت بهتر وضعیت جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی شهرستان تأکید شد؛ اطلاعاتی که می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف شهری و روستایی قرار گیرد.